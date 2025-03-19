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Петербургский метрополитен купил БЦ возле станции «Горный институт»

ГУП «Петербургский метрополитен» выкупил нежилое здание по адресу Косая линия, 5А, где раньше располагался бизнес-центр. По данным «Фонтанки», необходимость в приобретении объекта возникла в связи с открытием станции «Горный институт». Помещения бывшего БЦ будут использоваться, в частности, для отдыха сотрудников.

Фото: скриншот из «Яндекс.Карт»

Фото: скриншот из «Яндекс.Карт»

Контракт был заключен 11 марта, его стоимость составила 136 млн рублей. Раньше здание площадью 1,3 тыс. кв. м функционировало как бизнес-центр класса С, в течение нескольких лет его пытались продать.

Согласно данным Росреестра, ГУП «Петербургский метрополитен» зарегистрировало право собственности на здание 12 марта. По предварительной информации, помещения будут использоваться в том числе как комнаты отдыха, поскольку в настоящий момент на станции действует ночной подвоз машинистов для продолжения смены.

Напомним, станция метро «Горный институт» была открыта 27 декабря 2024 года. Она стала завершением Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии с западной стороны.

Подробнее об открытии станции — в нашем материале «Город покорил вершину "Горного института"».

Дарья Астанина

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