Кандидатский статус вернули спустя два года после голосования

Конституционный суд России (КС) удовлетворил жалобу псковского «Яблока» и признал незаконным недопуск кандидатов на выборы в нескольких районах области, сообщается на сайте суда. Спор длился почти два года, а суды общей юрисдикции и региональный избирком настаивали на неправоте «яблочников». Снятия их с выборов добавились кандидаты от конкурирующих партий. Это первое в истории дело, которое «Яблоко» выиграло в КС. Электоральные юристы сомневались в успешном для псковской ячейки результате. Решение суда может изменить правоприменительную практику, ведь в похожих случаях ранее КС отказывал в удовлетворении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Конституционном Суде уточняют, что псковское «Яблоко» имеет право на компенсацию последствий нарушения конституционных прав

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Конституционном Суде уточняют, что псковское «Яблоко» имеет право на компенсацию последствий нарушения конституционных прав

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для обращения «яблочников» в суд стало снятие сразу семи их партсписков на муниципальных выборах в Псковской области в 2023 году. Тогда территориальные избирательные комиссии зарегистрировали документы от псковской ячейки партии, подтверждающие выдвижение списков кандидатов в Красногородском, Локнянском, Новоржевском, Печорском, Пыталовском, Опочецком, Струго-Красненском районах. Однако их сняли по решению райсудов. Во всех случаях решения были вынесены по искам кандидатов от конкурирующих партий, рассказали «Ъ-СПб» в псковском «Яблоке». Через суд снятия добивались представители «Справедливой России — За правду», Партии роста и Партии пенсионеров.

Они одновременно обратили внимание на то, что руководитель псковских «яблочников» Артур Гайдук, заверивший поступившие в избирком документы, на тот момент не был внесен ФНС в список лиц, имеющих право действовать от имени регионального отделения без доверенности. Господина Гайдука избрали в июне, партконференция, на которой выдвинули кандидатов на выборы, прошла 16 июля. ФНС же добавила нового регионального руководителя «Яблока» в ЕГРЮЛ уже 18 июля. Следовательно, он подписал документы в тот момент, когда налоговая еще не внесла его данные в необходимый реестр. В итоге все кандидаты от «Яблока», выдвинутые по партийным спискам, лишились возможности участвовать в муниципальной кампании.

Суды, которые сняли «яблочников» с выборов, ссылались на нормы закона об НКО и о государственной регистрации юрлиц. Согласно им, изменения, требующие регистрации, приобретают юридическую силу с момента внесения их в ЕГРЮЛ.

Фактически к партийному руководству предъявлялись те же требования, что и к директорам предприятий: полномочия лидера отделения партии как руководителя юрлица вступают после внесения соответствующей записи в реестр. Хотя законодательство допускает выдвигать кандидатов, вообще не имеющих статус юрлица, то есть полномочия руководителя не могут зависеть от внесения изменений в реестр, настаивают в «Яблоке».

По словам юриста псковского «Яблока» Виталия Исакова, избиркомы не нашли нарушений в представленных им документах. А если бы нашли, то были бы обязаны уведомить о них кандидатов. Решения районных судов Псковской области подтвердили Псковский областной суд, Третий кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд. Они пришли к выводу, что документы подписало неполномочное лицо, а отмена регистрации была законной. Верховный суд же назвал отмену состоявшихся решений бессмысленной.

В КС «Яблоко» просило проверить конституционность положений о политических партиях, об НКО, о госрегистрации юрлиц и ИП, об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме, а также избирательный кодекс Псковской области. Конституционный суд согласился с позицией партии и подтвердил, что глава регионального отделения может подписывать документы для выдвижения кандидатов по спискам с момента своего избрания. Следовательно, «яблочники» были сняты с выборов незаконно, а решения судов, удовлетворивших иски конкурентов партии, подлежат пересмотру.

В КС уточняют, что псковское «Яблоко» имеет право на компенсацию последствий нарушения конституционных прав. Впрочем, стать мундепами у снятых кандидатов в перспективе до следующих выборов не получится.

Это первое решение КС, выигранное по жалобе «Яблока». Ранее в разговоре с «Ъ» электоральные юристы сомневались на успех партии в суде. По их словам, это не недосмотр законодателя, а его замысел, и дискриминации оппозиции в таком случае нет.

Это не первый случай, когда партийцы просят КС разобраться с недопуском кандидатов на выборы. Например, в 2023 году суд по жалобе оренбургских коммунистов запретил снимать с выборов весь партсписок за отдельные ошибки и опечатки, а уже в 2024-м по их же требованию обязал избиркомы возвращать на выборы восстановленных по суду кандидатов, даже если срок регистрации истек.

В январе 2025 года КС отказал в удовлетворении жалоб бывших московских муниципальных депутатов Татьяны Царенко и Антона Медведева. Они оба были сняты с выборов в районе Измайлово в 2022 году по искам оппонентов, а затем восстановлены в правах, но в бюллетень так и не попали. КС решил, что недопуск кандидата на выборы, даже если он был признан незаконным, не является безусловным основанием для отмены результатов голосования.

Интересно, что в 2019 году в Хабаровском крае прямо в ходе выборов был заменен секретарь региональной «Единой России», и подачу документов пришлось отложить на неделю, пока его избрание не зарегистрировали в ЕГРЮЛ. Тогда ситуация была решена, и партия власти не пошла в суд. Теперь, вероятно, местные избиркомы и суды изменят свой подход к рассмотрению таких случаев и будут опираться на решение КС по делу псковского «Яблока».

Полина Пучкова