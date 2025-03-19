В петербургском офисе Nikoliers сменилось руководство

На должность генерального директора петербургского офиса консалтинговой компании Nikoliers назначена Ирина Царькова, сообщает 19 марта пресс-служба компании. Новый руководитель сосредоточится на развитии бизнеса во всех сегментах.

Ирины Царькова работает сфере коммерческой недвижимости 17 лет. Начав свою карьеру в 2008 году с работы в офисном секторе, в 2012 году госпожа Царькова присоединилась к компании Nikoliers (до 2022 года – Colliers) в должности консультанта по торговой недвижимости.

За восемь лет она прошла путь от консультанта до директора департамента торговой недвижимости в Санкт-Петербурге, а затем объединила под своим руководством деятельность департамента по всей России.

В сферу приоритетов госпожи Царьковой на новой должности войдет дальнейшее усиление бизнес-позиций и экспертизы Nikoliers на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, укрепление связей с ключевыми клиентами и развитие бизнеса во всех сегментах, привлечение в команду перспективных специалистов, отметили в пресс-службе компании.

Бывший руководитель петербургского офиса компании Екатерина Аридова с 1 июня 2024 года совмещала две должности – управляющего директора компании Nikoliers в России и генерального директора компании в Санкт-Петербурге. В конце 2024 года госпожа Аридова завершила работу в Nikoliers, уточнили в компании.

Александра Тен