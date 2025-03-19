Незаконная банковская деятельность принесла жителю Ленобласти 48 млн рублей

Полиция задержала жителя Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в ведении незаконной банковской деятельности, которая помогла ему обогатиться на 48 млн рублей. Также остановлена предполагаемая подельница, сообщили ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации правоохранителей, противоправная деятельность принесла им почти 50 млн рублей за 11 месяцев. Для этого житель Ленобласти зарегистрировал на свое имя юрлицо с широким спектром заявленных видов деятельности. На имя подконтрольных ему лиц были открыты ИП и фирмы-«однодневки». Полиция полагает, что его 38-летняя знакомая занималась бухгалтерским учетом. Офисы организации были открыты в Кудрово и деревне Кальтино.

С сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые помогали за вознаграждение юрлицам с переводом и снятием денежных средств без регистрации и специального разрешения (лицензии). Деньги поступали на счета открытой на имя фигуранта организации по фиктивным основаниям. Далее их выводили на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Обналиченные финансы передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки.

По факту выявленных эпизодов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Полиция продолжает работу для установления других соучастников преступления.

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Татьяна Титаева