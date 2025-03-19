Замдиректора госучреждения в Петербурге стал фигурантом дела о взятке

В Санкт-Петербурге задержали заместителя директора государственного бюджетного учреждения, выполняющего контроль за исполнением ремонтно-строительных работ в лечебно-профилактических учреждениях. Он подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

В отношении сотрудника организации возбуждено уголовное дело. В следствии полагают, что обвиняемый был осведомлен о том, что между одной из больниц Петербурга и строительной организацией заключены контракты по капремонту помещений, поэтому потребовал от сотрудника медучреждения взятку. Он согласился и стал посредником. Замдиректора за 5 млн рублей должен был провести беспрепятственную приемку выполненных работ. Гендиректора фирмы, ведущей ремонт, осведомили о требованиях фигуранта.

Во время передачи денег, часть из которых были муляжом, 17 марта сотрудника госучреждения задержали. Ему предъявили обвинение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд избрал меру пресечения для фигурантов дела о взятках на Балтийском заводе.

Татьяна Титаева