Госдума утвердила днем воинской славы День окончания Ленинградской битвы

Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли законопроект о признании Дня окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы. Об этом в своем Telegram-канале 19 марта сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Инициатива была принята единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Володина, Ленинградская битва была самой продолжительной в Великой Отечественной войне и продлилась 1127 дней. По ее итогам были освобождены Карелия, Ленинградская, Псковская и Новгородская области.

Спикер Госдумы подчеркнул, что важно сохранить историю нашей страны и защитить память о тех, кто уже не может постоять за себя сам. Отметим, что проект закона в Госдуму 11 марта внес российский лидер Владимир Путин.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов представил Путину проект будущего мемориала в память участников Ленинградской битвы на Пулковских высотах. На объекте уже установили закладной камень и провели архитектурный конкурс.

Андрей Маркелов