Латвия запретила пересекать границу в Псковской области пешком и на велосипеде

Пересечение границы России с Латвией на двух погранпереходах в Псковской области запрещено пешком и на велосипеде. Такое решение приняли в европейском государстве, сообщили в Федеральной таможенной службе.

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Запрет начал действовать с 00:00 19 марта. Речь идет о пунктах Гребнево (Убылинка) и Терехово (Бурачки). Ограничение также распространяется на пункт пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина).

В ведомстве рекомендовали гражданам учитывать новые правила при планировании поездок через эти пункты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar на границе Финляндии с Россией снова пытаются продать.

Татьяна Титаева