«Чистое небо» из чужого окна

В 2025 году истек срок заморозки проекта «Чистое небо», который предполагал перенос кабелей с центральных магистралей города под землю. Однако пока никаких конкретных действий по возобновлению работ со стороны чиновников не последовало, кроме туманных формулировок о проработке возможности его реализации. Участники рынка возможность рестарта программы в текущем году оценивают скептически, указывая на массу «подвисших» вопросов. В экспертном сообществе из-за отсутствия четкой модели взаимодействия между телекомом и профильным комитетом ситуацию называют тупиковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За период действия программы «Чистое небо» распространить практику переноса проводов под землю дальше Невского проспекта Смольному не удалось

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За период действия программы «Чистое небо» распространить практику переноса проводов под землю дальше Невского проспекта Смольному не удалось

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект «Чистое небо» реализуется в нескольких регионах России и предполагает очистку от воздушных кабелей и проводов магистралей в центральной части городов. В Петербурге программа стартовала в 2017 году. С 2022 по 2024 год по рекомендации Минцифры проект был заморожен. До заморозки город успел перенести с Невского проспекта в построенную им систему кабельной канализации все 430 воздушных переходов и сделать с десяток поперечных переходов, куда можно было спрятать провода.

Временно закрыть программу было решено в соответствии с письмом Минцифры РФ от 18.04.2022, в котором министерство рекомендовало заморозить проект до 2024 года в связи с прекращением поставок основной номенклатуры коммутационного оборудования, техники для IT-инфраструктуры и сетей радиодоступа.

Как пояснили «Ъ-СПб» в городском комитете по информатизации, в связи с окончанием срока приостановки, а также с отсутствием рекомендаций от Минцифры в 2025 году, комитет начал прорабатывать вопросы по реализации проекта «Чистое небо», учитывая предостережение УФАС по Петербургу о недопустимости совершения действий в части запрета или ограничения размещения воздушных линий связи.

В Минцифры на официальный запрос «Ъ-СПб» о возможности продления рекомендаций по приостановке проекта не ответили.

За период действия программы распространить практику переноса проводов под землю дальше Невского проспекта Смольному не удалось. Основной причиной стала невозможность принудительно убирать воздушные линии из-за отсутствия нормативно-правовых оснований. Ликвидация волоконно-оптических линий связи с их переносом в другие коммуникации по закону является выносом сетей связи и мероприятия по выносу таких сетей оплачивает инициатор выноса, а в данном случае город.

Комитет по информатизации пытался решить этот вопрос разными способами: от разъяснительных бесед с операторами по добровольному переводу воздушных сетей в кабельную канализацию до прямого запрета использования фасадов зданий и сооружений для их размещения.

Такой проект о внесении изменений в Правила благоустройства Петербурга в 2021 году КИС разрабатывал с представителями комиссии ЗакСа, КГА, комитета по благоустройству, Госжилинспекцией и другими ведомствами.

В свою очередь, участники рынка направили разработанный проект документа «антимонопольщикам», которые пришли к выводу, что подобные действия будет нарушать антимонопольное законодательство и выдали предостережение Смольному о недопустимости запрета или ограничения размещения воздушных линий связи.

В Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО) говорят, что сокращению количества «воздушек» помогла бы карта размещения сетей связи. С предложением о ее создании и проработки участники рынка не раз обращались в Смольный, но конструктивного диалога не состоялось, уточняют в ассоциации.

«Такая карта была бы неким инструментом для того, чтобы кабели размещались по официально утвержденным маршрутам, а операторы получали бы доступ к тем местам, где им нужно пересекать улицы. Это не только позволило бы снизить количество "воздушек", но и не давало бы возможности управляющим организациям и чиновникам воздействовать на операторов в вопросе "кого-то пустить, а кого-то не пустить"»,— говорит представитель АСТО.

Собеседники «Ъ-СПб» на рынке телекома объясняют ситуацию так: город пытается перенести провода под землю, но своей кабельной канализации кроме как на нескольких участках Невского проспекта у него нет, подавляющая же часть такой инфраструктуры в Петербурге принадлежит «Ростелекому». Стоимость услуг компании устраивает далеко не всех операторов, а на строительство собственных коллекторов связи у города денег нет. Предоставить альтернативные варианты, которые устраивали бы участников рынка, Смольный пока не может, поэтому ситуация в тупике.

«Петербург мог бы перенять уже работающую модель Москвы, которая построила альтернативную канализацию, на тех участках, которые критически важны. Город может сдавать эти сети в аренду по адекватным ценам, заранее оговоренным с операторами. Привлечь же деньги на строительство собственной канализации в том числе из федерального бюджета помогла бы четкая экономическая и согласованная с участниками рынка модель, но ее у города нет»,— считает глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

Как поясняет гендиректор компании Telecom Daily Денис Кусков, операторы, которые еще задолго до появления проекта «Чистое небо» прокладывали воздушные сети для обеспечения людей связью, делали это законно, и просто сказать им: «Идите и перенесите сети» — нелогичная и неработающая механика.

«Город имеет возможности к прокладке своих магистралей, в том числе у него есть и другие рычаги, которые позволят реализовать этот проект. Как минимум — договориться с операторами, чтобы они делали замену за свой счет, но получали с этого какие-то адекватные преференции»,— говорит эксперт.

Владимир Колодчук