РСХБ увеличил чистую прибыль на 25%, до 40 млрд руб.

По итогам 2024 года чистая прибыль группы Россельхозбанка (РСХБ) выросла на 25% и достигла 39,8 млрд руб., следует из отчетности по МСФО. При этом чистые процентные доходы за прошлый год увеличились всего на 2,6%, до 132,6 млрд руб., а чистый комиссионный доход — на 3,2%, до 22,3 млрд руб. Вместе с тем в прошлом году сократились расходы по кредитным убыткам — до 33 млрд руб. с 47 млрд руб. в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Активы группы на 31 декабря 2024 года составили 5,6 трлн руб., увеличившись за год на 17,3%. При этом кредитный портфель вырос на 14% и составил 4,24 трлн руб. В том числе корпоративный кредитный портфель увеличился на 16%, до 3,66 трлн руб. Выдача льготных кредитов АПК превысила уровень 2023 года на 30% и составила 732,3 млрд руб. В итоге кредитный портфель АПК увеличился на 15,6% и превысил 2,47 трлн руб. Вместе с тем розничный портфель увеличился всего на 2,4%, до 0,58 трлн руб.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов РСХБ по результатам 2024 года увеличились на 12,7% и составили 4,12 трлн руб. При этом средства юрлиц увеличились на 13,1%, до 1,95 трлн руб., депозиты и текущие счета населения — на 12,4%, до 2,171 трлн руб.

Размер собственного капитала группы на 31 декабря 2024 года достиг 307,6 млрд руб., увеличившись на 3,2%. Показатель достаточности капитала банка Н1.0 на 1 января 2025 года составил 12,4%.

Ольга Базутова