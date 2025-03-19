Нижегородская мэрия планирует берегоукрепление двух участков на Оке и Волге

Власти планируют в 2025 году спроектировать два участка берегоукрепления в Нижнем Новгороде. Об этом директор муниципального учреждения «Управление инженерной защиты территорий г. Нижнего Новгорода» Евгений Гусев рассказал на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Он уточнил, что есть разрыв в берегоукреплении Волги около микрорайона «Седьмое небо», а также в районе урочища Слуда на Оке, ниже парка «Швейцария».

Учреждение уже подготовило материалы для проектных работ. Конкурс на проектирование планируют провести в 2025 году. Сроки выполнения самого берегоукрепления пока не определены.

Как писал «Ъ-Приволжье», в районе Слуды находится лодочная станция «Нептун», которая судится с мэрией по поводу требования освободить эту территорию.

Ирина Швецова