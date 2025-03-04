«Нептун» не готов отчаливать

Арбитражный суд рассматривает спор между администрацией Нижнего Новгорода и общественной организацией владельцев речных маломерных судов (ООВРМС) «Нептун-Пр». Власти считают, что договор аренды земли под лодочной станцией площадью 0,9 га давно расторгнут в одностороннем порядке и просят освободить участок, демонтировав постройки. Общественная организация лодочников полагает, что расторгнуть договор администрация могла только при нарушении условий аренды, либо по соглашению сторон, чего не было. Представители «Нептун-Пр» заявили встречный иск к городским властям о признании договора действующим. Участники организации высказывают мнение, что интерес к станции возник после того, как территория попала в зону разрешенной капитальной застройки. Основное решение по иску ожидается 3 апреля.

Земельный участок лодочной станции планируют передать в госсобственность

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном арбитражном суде началось рассмотрение иска администрации Нижнего Новгорода к «Нептун-Пр» (Приокский) — общественной организации владельцев моторных лодок. Около ста человек, входящие в ее состав, хранят на лодочной станции лодки и моторы, спуская их на воду по специальному бетонному слипу. Власти города просят освободить занимаемый лодочной станцией участок на берегу Оки за причальной стенкой площадью 0,9 га. В иске мэрия сослалась на то, что договор аренды с ООВРМС «Нептун-Пр» был расторгнут ими в одностороннем порядке. Поэтому организация должна вернуть участок арендодателю, освободив его от построек — ригелей, лебедки для спуска лодок, домиков.

Представитель организации лодочников Елена Губанова возражала этим требованиям. По ее словам, лодочная станция на Оке существует с 1992 года: бетонный спуск с площадкой для хранения лодок строили с разрешения тогдашнего мэра Дмитрия Беднякова.

В 2009 году был заключен договор аренды земельного участка с общественной организацией «Нептун-Пр». В 2014 году он истек, однако администрация Нижнего Новгорода согласилась продлить его на неопределенный срок на тех же условиях.

Ссылаясь на эту формулировку, адвокат Елена Губанова настаивала, что продленный договор власти могли законно расторгнуть только при нарушении арендатором оговоренных существенных условий — неуплате арендных платежей, нецелевом использовании участка и так далее.

Либо по соглашению сторон, однако переговоров на этот счет между сотрудниками администрации и лодочной станцией не было. Наоборот, отметил представитель ответчика, в 2021 году власти вынесли немотивированный отказ от договора аренды, который не может считаться законным, так как у договора аренды в данном случае приоритет.

Елена Губанова также пояснила, что «Нептун-Пр» не вправе сносить как самовольные постройки лодочной станции — они не принадлежат общественной организации, у которой нет своего имущества. Бетонный слип строился коммунальщиками Приокского района, а домики для хранения лодок и моторов — их собственниками согласно целевому назначению участка под лодочную стоянку. Поэтому эти постройки нельзя назвать самовольными, а требование властей об освобождении участка затрагивает интересы сотни человек. Продолжающий вносить арендную плату за участок ООВРМС «Нептун-Пр» подал встречный иск к городской администрации, прося признать договор аренды действующим. Юрист мэрии, напротив, ссылался на то, что в соответствии с Гражданским кодексом город как арендодатель был вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, что и было сделано в 2021 году.

Судья Татьяна Назарова назначила основное заседание на 3 апреля, тогда же она разрешит и ходатайство о подаче встречного иска.

Член правления «Нептун-Пр» Олег Андрианов рассказал «Ъ-Приволжье», что в 90-х годах на лодочную станцию «наезжали бандиты, хотевшие отжать территорию», но затем отступились, убедившись, что на небольшом участке с выходом слипа прямо на фарватер Оки ничего серьезного не сделаешь: при спуске лодки надо сразу на ней отъезжать. Олег Андрианов полагает, что сейчас земельный участок кому-то остро понадобился, так как после межевания в 2020 году границ парка «Швейцария» территория лодочной станции попала в зону разрешенной застройки, где стало возможным капитальное строительство зданий высотой до 5–7,5 м в зависимости от вида крыши.

В КУГИ Нижнего Новгорода на вопрос о судьбе спорной территории ответили, что городской администрации «поручено передать данный земельный участок в государственную собственность Нижегородской области» и по этому поводу комитетом уже принимаются меры.

В минимущества отметили, что оформление участка в областную собственность и его дальнейшее использование станет актуальным после завершения судебных споров.

Для каких целей региону понадобилась эта территория на берегу Оки, в министерстве не говорят.

Роман Кряжев