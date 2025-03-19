«Смотрящего» по Ставропольскому краю отправили на строгий режим

В Ставропольском краевом суде оглашен приговор Владимиру Жураковскому (Вова Пухлый). Он признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). По решению суда Владимиру Жураковскому придется провести десять лет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены штраф в размере 1 млн руб. и ограничение свободы на один год после выхода из колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Владимира Жураковского Фото: архив Владимира Жураковского

Согласно материалам уголовного дела, Вова Пухлый более 20 лет управлял криминалитетом, действовавшим на территории Ставрополья: «организовывал сбор денежных средств, разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживавших криминальную субкультуру, вырученные денежные средства передавал на нужды криминального мира».

Владимир Жураковский получил статус вора в законе в июне 2001 года. Поспособствовал этому Мераб Мзарелуа — сподвижник известного криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан, убит в 2013 году).

В 2014 году Владимир Жураковский, по данным следствия, «под предлогом лечения супруги» убедил своего знакомого дать ему в долг 200 тыс. руб., но деньги не вернул.

С 2013 года Вова Пухлый жил в Турции. После объявления его в международный розыск перебрался в Танзанию, где и был задержан и выдан по запросу России.

Александра Ларинцева, Пятигорск