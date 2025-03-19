ФСБ задержала начальника радиотехнической службы ВМФ

Как стало известно «Ъ», за совершение преступления коррупционной направленности сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ задержан начальник радиотехнической службы ВМФ капитан первого ранга Олег Лопатиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент задержания Олега Лопатиева

Фото: оперативная съемка Момент задержания Олега Лопатиева

Фото: оперативная съемка

По ходатайству военного следственного управления Следственного комитета России по Ленинградскому военному округу Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал Олега Лопатиева на два месяца. Служба, которую он возглавлял, входит в состав Главного командования ВМФ. Она занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, судах, базах и в учреждениях флотов. Кроме того, специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов и при необходимости нарушают работу аналогичных систем противника.

Николай Игорев