Хинштейн навестил в больнице 101-летнюю жительницу Суджи

Врио губернатора Александр Хинштейн навестил в Курске 101-летнюю жительницу Суджи Ольгу Минченко. Накануне волонтеры сообщали об ее эвакуации в одно из медучреждений региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«Она плохо слышит и ходит, и тем не менее — искренне улыбается! <...> Очень переживает за всех, кто еще там, но верит, что скоро все будет хорошо»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Забрать женщину в Курск приехала ее племянница Лариса. Она увезет госпожу Минченко в Тулу, где ее ждут внуки и правнуки. «Связался с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым — Ольгу Михайловну обязательно встретят, окажут всю необходимую помощь»,— написал господин Хинштейн.

В больнице врио губернатора подарил женщине цветы. Госпожа Минченко рассказала, что хорошо помнит Великую Отечественную войну. Она началась в день ее рождения — 22 июня. «Спасала людей, хотя по ним в упор открывали огонь, бросали в овраг, избивали. Отец воевал, а девчонка Оля осталась за старшую из всех трех детей в семье»,— пересказал ее историю господин Хинштейн.

Эвакуация мирных жителей из Суджанского района продолжается с 12 марта. По последним данным, из освобожденных населенных пунктов вывезли 508 человек, в том числе 16 детей. В регионе действует 88 пунктов временного размещения.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская