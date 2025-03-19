В Татарстане после вмешательства прокуратуры пенсионерке выплатят 100 тыс. рублей

В Альметьевске управляющая компания ООО «ЖЭУ-3» обязана выплатить 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда пенсионерке по решению суда, вынесенному по иску городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Поводом для судебного разбирательства стала травма, полученная женщиной в подъезде одного из многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ЖЭУ-3».

Инцидент произошел 16 сентября 2024 года: пенсионерка, возвращаясь домой, споткнулась о неровное напольное покрытие в тамбуре подъезда, что привело к необходимости обращения за медицинской помощью.

Альметьевский городской суд, рассмотрев иск прокурора, удовлетворил требования о взыскании компенсации морального вреда с управляющей компании.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

Артём Дергунов