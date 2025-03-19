Покупатели возвращаются к витринам

В 2025 году в Москве ожидается рост запуска новых торговых центров. Только в первые три месяца текущего года в российской столице появится в общей сложности 110 тыс. кв. м новых торговых площадей, что почти втрое больше, чем год назад. Однако средняя площадь запускаемых в эксплуатацию объектов заметно снижается из-за популярности формата компактных торговых комплексов в спальных районах города.

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В январе—марте 2025 года объем ввода торговой недвижимости в Москве составит 110 тыс. кв. м, что более чем втрое превышает показатели аналогичного периода 2024 года, следует из подсчетов консалтинговой компании CORE.XP. Аналитики уточняют, что с начала 2025 года в российской столице уже были достроены торговые объекты суммарной площадью 80 тыс. кв. м, до конца марта ожидается запуск еще 30 тыс. кв. м. В целом по итогам текущего года в городе запланировано появление 200 тыс. новых торговых помещений, что больше на 62% год к году, ожидают в консалтинговой компании IBC Real Estate.

Значительный рост ввода объектов в Москве обусловлен переносом открытия части проектов с 2024 года, считает директор по управлению активами ADG Group Мария Ромашина.

В 2024 году из планируемых 18 торгцентров открылись только 9, запуск остальных перенесли на 2025 год, подтверждает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев.

Но сейчас сегмент торговой недвижимости постепенно выходит из кризиса. Кроме того, сейчас вводятся первые объекты, построенные в рамках программы мэрии Москвы по созданию мест приложения труда, отмечает руководитель отдела коммерческой недвижимости «Мангазеи» Марина Чернякова. Один из них — открытый в начале 2025 года девелопером Pioneer торгцентр Botanica (28,5 тыс. кв. м) на севере Москвы. В рамках этой программы застройщики, реализующие коммерческую недвижимость вне центральных районов, могут получить льготу от мэрии при смене вида разрешенного использования земли под строительство жилья. С учетом привлекательных условий девелоперы стремятся не затягивать сроки исполнения своих обязательств, добавляет госпожа Чернякова.

Сам формат торгцентров при этом трансформируется.

«Исключительно торговой функции покупателям уже недостаточно, поэтому комплексы превращаются в многофункциональные пространства с досуговыми элементами и социальными сервисами»,— отмечает Артем Цогоев. Активно открываются фитнес-центры и фуд-холлы, говорит Мария Ромашина. Также растет доля общепита и развлекательных концепций, в то время как у магазинов детских товаров и электроники, напротив, наблюдаются проблемы, добавляет вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. К примеру, недавно сообщалось, что будут закрыты убыточные магазины «М.Видео» и будут открываться компактные точки продаж.

На фоне оптимизации числа и размеров магазинов некоторыми арендаторами наблюдается и снижение средней площади новых торгцентров. По подсчетам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, средняя площадь торгцентров Москвы, открывшихся в 2015–2024 годах, составила 25,1 тыс. кв. м, в то время как в 2000–2014 годах показатель находился на уровне 33,7 тыс. кв. м. В начале 2025 года 66% открытых торговых площадей пришлось на комплексы районного формата, говорят в CORE.XP.

Малоформатные проекты в спальных районах сейчас наиболее успешны, отмечает Артем Цогоев. Это обусловлено активным развитием децентрализованных районов, строительством новых жилых комплексов и улучшением инфраструктуры города, поясняет госпожа Ногай. Одновременно, по ее словам, снижается популярность торгцентров крупного формата ввиду активного развития в последние годы онлайн-торговли.

Дарья Андрианова