19–21 марта АЛРОСА проводит ежегодный аукцион инвестиционных бриллиантов

В общей сложности на торги будут выставлены несколько десятков драгоценных камней высоких характеристик, обладающих наибольшим инвестиционным потенциалом. Среди них: крупные бесцветные бриллианты разных огранок весом от 3 до 10 карат, а также несколько бриллиантов редких фантазийных цветов. Общая стоимость выставляемых лотов из коллекции Alrosa Diamond Exclusive оценивается в 1 млрд руб.

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Главным лотом аукциона станет десятикаратный круглый бриллиант идеальной огранки Triple Excellent. Бриллиант создан из алмаза, добытого в 2019 году в Якутии, возрастом 350 млн лет. Этот драгоценный камень обладает эталонными пропорциями, полировкой и симметрией, его стартовая цена превышает 50 млн руб. В числе наиболее дорогих лотов два овальных бриллианта: первый, весом 6,09 карата, имеет высший параметр цвета D, второй, весом чуть более 5 карат, отличается насыщенным цветом Vivid Yellow.

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«По нашим оценкам, лишь один из более чем тысячи природных алмазов может использоваться для создания бриллианта весом свыше 3 карат и лишь один из 10 тыс. алмазов обладает фантазийным цветом. Учитывая сочетание высоких цветокачественных характеристик, форм и качества огранки, выставляемые на аукцион бриллианты можно отнести к категории исключительно редких. Они не только обладают большой ювелирной ценностью, но также являются привлекательными в качестве объекта для инвестиций»,— говорит руководитель программы Alrosa Diamond Exclusive Елена Суховеева. Аукцион Alrosa Diamond Exclusive стартует на фоне позитивных новостей алмазной индустрии. По данным Rapaport, вторая неделя марта ознаменовалась дальнейшим ростом цен на бриллианты.

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Торги Alrosa Diamond Exclusive стартуют 19 марта в 11:00 по московскому времени и пройдут в смешанном онлайн- и офлайн-формате. В аукционе могут принять участие и физические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на торги через своего персонального менеджера Private banking. Желающие приглашаются на закрытые предаукционные показы, которые пройдут в Москве 19 и 20 марта.