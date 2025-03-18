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Между Казанью и аэропортом 19 марта будут курсировать дополнительные электрички

19 марта между Казанью и аэропортом запустят дополнительные электрички. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Между Казанью и аэропортом 19 марта будут курсировать дополнительные электрички

Между Казанью и аэропортом 19 марта будут курсировать дополнительные электрички

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Между Казанью и аэропортом 19 марта будут курсировать дополнительные электрички

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Решение принято в связи с проведением III Республиканского ифтара в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Поезд № 7602 отправится с казанского вокзала в 15:40 и прибудет в аэропорт в 16:00. В обратном направлении в 19:54 отправится поезд № 7603, который прибудет в Казань в 20:21.

Электрички будут следовать без промежуточных остановок.

На республиканский ифтар 19 марта в международном выставочном центре «Казань Экспо» зарегистрировалось 13 тыс. человек.

Дарья Сайфиева

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