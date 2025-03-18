Между Казанью и аэропортом 19 марта будут курсировать дополнительные электрички
19 марта между Казанью и аэропортом запустят дополнительные электрички. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Между Казанью и аэропортом 19 марта будут курсировать дополнительные электрички
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Решение принято в связи с проведением III Республиканского ифтара в международном выставочном центре «Казань Экспо».
Поезд № 7602 отправится с казанского вокзала в 15:40 и прибудет в аэропорт в 16:00. В обратном направлении в 19:54 отправится поезд № 7603, который прибудет в Казань в 20:21.
Электрички будут следовать без промежуточных остановок.
На республиканский ифтар 19 марта в международном выставочном центре «Казань Экспо» зарегистрировалось 13 тыс. человек.