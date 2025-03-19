Куда музеи ходят за покупками

В нидерландском Маастрихте открыта ежегодная ярмарка искусства и антиквариата — TEFAF. На последней из оставшихся крупных международных ярмарок, в первую очередь посвященных произведениям до XX века, 273 участника из 21 страны. Среди вещей — настоящие жемчужины, а среди покупателей — лучшие музеи мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первый день работы (на фото) ярмарка не испытывала недостатка в посетителях

Фото: MARCEL VAN HOORN / ANP MAG / ANP / AFP В первый день работы (на фото) ярмарка не испытывала недостатка в посетителях

Фото: MARCEL VAN HOORN / ANP MAG / ANP / AFP

Ярмарка TEFAF — проект Европейского фонда изящных искусств, основанного в 1988 году. Он проводит TEFAF Maastricht, отвечающую за 7 тыс. лет истории искусств, и TEFAF New York, которая сфокусирована на искусстве модернизма и современном искусстве, а также на дизайне. Последнюю маастрихтскую ярмарку посетили около 70 тыс. зрителей, не меньше ожидается и в этом году. Однако успех TEFAF меряется не зрителями, а продавцами и покупателями, а также суммами, уплаченными за произведения искусства.

В этом году политический и экономический фон неблагоприятен. «С Трампом и войнами все боятся всего»,— объяснил The New York Times Массимилиано Каретто, партнер галереи старых мастеров Caretto & Occhinegro (Рим и Турин). Напряжение между США и Европой особенно плохо влияет на этот рынок — все-таки на протяжении XX–XXI веков главными покупателями произведений искусства оставались американцы.

«И все же TEFAF — это единственное мероприятие, где музеи, коллекционеры и дилеры собираются вместе и хотят что-то купить»,— подчеркнул Каретто. С этим не поспоришь: более 400 институций отправили в Маастрихт своих представителей на предварительный просмотр: как уверяют организаторы, пришло не менее 62 групп «покровителей» разных мировых музеев. Среди них меценаты Музея изящных искусств в Бостоне, директор Художественного музея Принстонского университета Джеймс Стюард, который должен открыть обширное новое здание в октябре, представители Метрополитен-музея, Чикагского института искусств, Лувра, галереи Тейт. Полный список занимает восемь страниц, так что число посетителей в день открытия выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Продажи первого дня еще не оглашены, но уже понятно, что в начале списка будут вновь обнаруженная картина «Положение во гроб» фламандского художника XVI века Мартена ван Хемскерка (около 1500), проданная итальянской Caretto & Occhinegro за $500 тыс., и работа художника Золотого века голландской живописи Альберта Кёйпа «Пейзаж со всадниками на тропе», которая ушла в частную Kremer Collection за $1 млн. Отличное полотно фламандского живописца XVII века Михиеля Свертса «Дева Мария за молитвой с автопортретом» в декабре 2023 года было куплено на аукционе Christie’s за неожиданные для продавцов £1,734 млн, а сейчас продано Galerie Salomon Lilian (Швейцария, Нидерланды) уже за €3,5 млн.

Среди приманок TEFAF-2025 есть и Тициан («Мадонна с младенцем и Святой Марией Магдалиной»,1555–1560, без цены, в резерве), и Веласкес («Преподобная мать Иеронима де ла Фуэнте», 1620), предположительный Микеланджело (скульптурное «Распятие», €1,8 млн), и небольшой Ван Гог («Натюрморт с двумя мешками и бутылкой»,1884, $4,4 млн), и Гоген («Цветы в вазе на нотах», 1874–1876).

Постоянные наблюдатели за художественным рынком старых мастеров вот уже который год фиксируют некоторый сдвиг TEFAF Maastricht в сторону куда лучше продающихся современных художников. Если картину позднего Пикассо «Спящие» (1964, цена $50 млн) еще можно считать объектом традиционных интересов ярмарки, то работа Ай Вэйвэя «Аталанта и Гиппомен» (2024) точно за их границей. Можно, конечно, оправдать такой выбор участников TEFAF тем, что китайский художник сделал свои Lego-кубики как оммаж классической картине Гвидо Рени, но у множества других современных работ, тоже присутствующих на ярмарке, даже такой привязки к старому искусству нет. В нынешнем году в ярмарке приняли участие около 60 дилеров, специализирующихся на современном искусстве.

В прошлом году TEFAF посетили 525 директоров музеев и 622 музейных куратора, в этом году галеристы и дилеры ожидают, что их будет не меньше. В 2025-м прекрасных вещей музейного уровня достаточно, чтобы не уронить репутацию ярмарки. Хотя с ней у TEFAF все давно в порядке — в мире искусства она значится как место, «куда музеи ходят за покупками», а это высшая похвала.

Кира Долинина