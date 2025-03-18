Тюменский застройщик начал снос на ЖБИ ради строительства многоэтажек

Тюменский застройщик «Паритет» планирует построить несколько многоэтажных домов на ЖБИ (Кировский район Екатеринбурга). Как указано на сайте компании, застройщик будет возводить ЖК «Комсомольский», состоящий из трех домов переменной этажности от 17 до 21 этажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Застройка будет идти на улице 40-летия Комсомола, 2. Сейчас, как пишет портал Е1, компания приступила к сносу пятиэтажного здания, на месте которого и будут строить жилье. Как указано на сайте компании, ввести новые дома в эксплуатацию планируют III квартале 2027 года.

Как указано на сайте застройщика, компания также ведет строительство жилого квартала в районе Патриса Лумумбы и 2-й Новосибирской, а также ЖК на границе Пионерского микрорайона и Втузгородка.

Напомним, недавно «Паритет Девелопмент» приобрел архитектурно-брендинговую компанию DeVision Ильи Пискулина.