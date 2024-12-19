Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент» выкупил DeVision Ильи Пискулина

Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент» приобрел архитектурно-брендинговую компанию DeVision. Сделка включает в себя все строительные патенты и права на бренд. Основатель DeVision Илья Пискулин объяснил РБК продажу необходимостью сосредоточиться на других направлениях. Сумма сделки не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Я являюсь соучредителем сразу нескольких девелоперов и организатором частного делового ивента — форума недвижимости "Движение". DeVision забирал невероятное количество сил и энергии. Я понял, что нужно было принимать решение о продаже этого бизнеса. В сделке с "Паритетом" в DeVision остались профильные учредители, отвечающие за архитектуру и конструкторские решения. Компания сохранила самодостаточность со своими целями, планами, стратегией»,— пояснил изданию Илья Пискулин.

Компания DeVision была основана в 2009 году как маркетинговое агентство и со временем развилась до архитектурно-брендинговой компании. По данным сервиса Rusprofile.ru, выручка ООО «Девижн» по итогам 2023 года составила 179 млн руб., прибыль – 18 млн руб.

ГК «Паритет» работает на рынке 13 лет. 40% компании принадлежит Павлу Галкину, Сергею Медведеву — 45%, Денису Жалнину — 15%.