Бывший владелец имущества пермского судозавода ликвидируется

ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» (ВСК) вчера сообщило о начале процедуры ликвидации. Решение было опубликовано на «Федресурсе». Ликвидация началась в соответствии с решением единственного участника ВСК — ООО «Минерал групп» от 13 марта 2025 года, уточняется в объявлении. Требования кредиторов ВСК принимаются в течение двух месяцев, ликвидатором назначен гендиректор общества Сергей Еговцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

ООО «ВСК» было создано в 2006 году акционерами бывшего «Сильвинита», которые приобрели контроль над активами судозавода «Кама». «Сильвинит» планировал строить на пермском судозаводе сухогрузы для перевозки калия. После продажи «Сильвинита» в 2011 году ВСК остался у «Минерал групп», программа строительства сухогрузов была свернута.

В 2023 году имущественный комплекс ВСК более чем за 300 млн руб. приобрело АО «Корпорация развития Пермского края» (100% акций в собственности Пермского края), которое передало его в ООО «Пермская судоверфь». Последнее сейчас является эксплуатантом этого комплекса.

При этом ВСК активной деятельности не ведет. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2022 года выручка ООО ежегодно составляет 14 тыс. руб., чистая прибыль колеблется от 700 тыс. руб. в 2022 году до 5,2 млн руб. в 2024-м.