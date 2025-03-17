Свайное поле экспериментов

Учредители одного из крупнейших в Прикамье дорожных подрядчиков, АО «Уралмостострой», приняли решение о перерегистрации компании из Уфы в Пермь. Близкие к компании источники говорят, что общество решило платить налоги в регионе, где выполняет основной объем работ. На долю пермских заказчиков приходится более 25% госконтрактов, которые за последние пять лет заключил «Уралмос­тострой». Эксперты называют перерегистрацию логичным шагом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Уралмостострой», которое является исполнителем ряда крупных государственных контрактов в регионе, с 10 марта находится в процессе перерегистрации с Уфы на Пермь. Сведения содержатся на портале «Федресурс».

С представителями «Уралмостостроя» связаться «Ъ-Прикамье» не удалось. Источник, близкий к «Уралмостострою», пояснил, что компания в последнее время увеличила объемы дорожного строительства в Пермском крае, поэтому общество намерено платить налоги на территории Прикамья.

Отметим, что сам «Уралмостострой» фактически был создан почти 80 лет назад в Перми. Сначала он назывался «Мостопоезд» №1/37, а затем «Мостоотряд №123». В Перми мостоотряд в советское время построил мост через Каму и начал строить мост через Чусовую. В 1994 году мостостроительные подразделения, включая «Мостоотряд №123», акционировались в объединенное АО «Уралмостострой», которое изначально было зарегистрировано в Челябинске. С 2019 года общество перерегистрировалось в Советский район Уфы.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», по данным на 2022 год, компания контролируется тремя физлицами: Павлом Рабухиным, Юлией Морозовой и Игорем Печенкиным. По итогам 2023 года выручка от продажи АО превысила 11 млрд руб., чистая прибыль — свыше 71,8 млн руб.

В Пермском крае за последние несколько лет компания получила ряд крупных госконтрактов в сфере дорожного строительства и ремонта. Так, «Уралмостострой» выиграл подряды на выполнение работ по строительству очистных сооружений на автодороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», по переустройству транспорт­ной развязки на площади Гайдара в рамках строительства нового моста через Каму, а также стал победителем торгов на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми. Весной этого года общество оказалось победителем закупки на ремонт моста через Чусовую. Более 25% контрактов компании за последние годы было заключено с краевыми властями.

После регистрации в Перми общество будет платить в краевой бюджет ряд налогов. Речь идет, прежде всего, о налоге на прибыль организаций (стандартная ставка — 20%, из них 17% подлежат зачислению в бюджет субъекта). Кроме того, в региональную казну платится и транспортный налог.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что перенос юридического адреса в регион с возрастающим объемом заказов — логичный бизнес-ход. По его мнению, расширение портфеля заказов компании в крае указывает на ее долгосрочное присутствие в Прикамье и стратегическую важность регионального рынка.

«Перерегистрация в этом контексте выглядит оправданной еще и с точки зрения намерения оптимизировать текущие бизнес-процессы, так как близость головного офиса к основным объектам способствует более эффективному управлению проектами и ускоряет процесс принятия решений. Кроме того, региональные власти обыч­но более благосклонно относятся к компаниям, зарегистрированным на их территории, что может открыть дополнительные возможности для участия в тендерах и получения поддержки»,— считает господин Жарский.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов обратил внимание, что «Уралмостострой» не первая организация, которая переводит бизнес в Пермский край. Ранее по аналогичному пути пошли некоторые крупные федеральные застройщики. Например, «Девелопмент-Юг» перевел сюда свои основные активы, а «Самолет», «Талан» и «Кортрос» зарегистрировали в Перми подразделения, выполняющие строительные работы в Прикамье. «Мы всегда рады, когда бизнес, работающий в регионе, регистрирует здесь свои активы и основные юридические лица. Пермский край это приветствует. Считаем, что платить налоги в том регионе, где компания получает большую выручку,— правильное решение»,— подчеркнул Павел Черепанов.

Дмитрий Астахов