Базовый набор

«Вымпелком» намерен протестировать на своих сетях базовые станции отечественного разработчика «Иртея», по завершении испытательного периода может быть заключен контракт на 20–30 млрд руб. Эксперты считают, что решение может быть связано с фактором практической эксплуатации оборудования — среди производителей она на данный момент началась только у «Иртеи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вымпелком» начал тестирование базовых станций «Иртеи» (совместное предприятие МТС и фонда прямых инвестиций «Передовые технологии», принадлежит «Аквариусу») в рамках своей закупки, объявленной 24 февраля, сообщил “Ъ” собеседник на рынке телекоммуникационного оборудования. По словам другого источника “Ъ”, близкого к переговорам, «Иртея» участвует в закупке «Вымпелкома» в объеме примерно в 30–40% от общей закупки базовых станций (до 1 тыс. штук). «Сейчас оператор намерен протестировать оборудование от всех вендоров, однако после этого возможен форвардный контракт с "Иртеей" на закупку 10 тыс. базовых станций до 2030 года»,— говорит он.

Ранее форвардные контракты на поставку 55 тыс. базовых станций, в том числе и для «Вымпелкома» заключила компания Yadro (производитель базовых станций), сообщал в 2023 г. гендиректор компании Алексей Шелобков.

«МТС приветствует расширение сотрудничества "Иртеи" с другими участниками конкурентного рынка телеком-оборудования»,— заявил представитель оператора. «Конкурс еще не завершен, и мы рассматриваем все возможные альтернативы, включая как решения от уже известных рынку компаний, таких как "Иртея", так и продукцию новых игроков, которые показывают решения сопоставимого уровня»,— заявил представитель «Вымпелкома», добавив, что речь о форвардном контракте не идет. В «Аквариусе» отказались от комментариев.

В «Иртее» отказались комментировать ход переговоров с операторами связи, лишь добавив, что компания сотрудничает со всеми отечественными операторами мобильной связи. «В рамках этого взаимодействия мы тестируем и внедряем функции, соответствующие запросам операторов»,— говорит представитель «Иртеи».

Для российского рынка важно, чтобы была конкуренция между производителями отечественного оборудования, это как минимум будет удерживать качество решений на приемлемом уровне, кроме того, не будет формироваться острая форма зависимости от вендора, считает ведущий профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. «Важно это и для "Иртеи", чтобы его клиентская база не ограничивалась одним оператором»,— подчеркивает он.

Эксперт считает, что при выборе поставщика также будет рассматриваться оборудование компании «Булат» (принадлежит «Ростелекому»), однако более вероятно заключение контракта с «Иртеей». В целом, по его словам, когда речь идет о кэптивных бизнесах в телекоммуникационной отрасли, заключение с ними контракта для другого крупного игрока рынка несет больше рисков, чем при работе с независимыми игроками, в том числе из-за конкуренции между самими операторами связи. «Но у нас нет крупных альтернатив в области оборудования радиоподсистемы, так что придется выбирать, скорее всего, из этих двух вариантов»,— заключил Алексей Бойко.

В начале 2025 года в 37 регионах РФ было установлено 200 единиц оборудования «Иртеи» на сетях МТС (см. “Ъ” от 24 декабря 2024 года). Собеседник “Ъ” добавил, что среди отечественных производителей оборудования только «Иртея» ввела свои базовые станции в коммерческое использование.

Примерная стоимость 10 тыс. базовых станций «Иртеи» может составлять 20–30 млрд руб., оценивает независимый аналитик Алексей Слукин. «Оборудование "Иртеи" сейчас тестируют многие игроки рынка, например "МегаФон" и "Вымпелком". Об этом в том числе говорилось в рамках демодней ИЦК "Мобильная связь". Компания имеет несколько производственных позиций в реестре ТОРП Минпромторга, что дает ей некоторые преимущества при закупках»,— подчеркивает он, добавляя, что такой объем компания сможет обеспечить за счет производственной площадки «Аквариуса».

Тимофей Корнев