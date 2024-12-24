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В Челябинской области запустят первые российские станции стандарта LTE

В начале 2025 года на территории Челябинской области начнет работать оборудование «Иртея» — первые отечественные базовые станции стандарта LTE 800 и LTE 1800. Всего введено в эксплуатацию будет 200 единиц оборудования в 37 регионах России, а до конца 2025 года подключат еще 1 тыс. станций по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «МТС».

Запуск станций в Челябинской области позволит расширить покрытие сети в горнозаводской зоне. Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», 50% акций этой компании принадлежит «МТС». Оно будет испытываться в реальных условиях в различных климатических зонах.

Виталина Ярховска

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