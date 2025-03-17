Гладков поручил проверить отказ в выплате за пострадавшую машину от его имени

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на еженедельном совещании поручил главе Белгородского района Татьяне Кругляковой и ее предшественнице Анне Куташовой (какую должность она занимает, не уточняется) провести служебное расследование из-за действий сотрудников райадминистрации. Согласно обращению местного жителя, ему отказали в компенсации за пострадавший автомобиль от имени губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вячеслав Гладков назвал позицию администрации района «странной»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Вячеслав Гладков назвал позицию администрации района «странной»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гладков прочитал выдержки из обращения белгородца, согласно которым 24 января этого года ему заявили, что глава региона лично утвердил размер соответствующей выплаты. А затем, по результатам дополнительного осмотра, «принял единоличное решение о полном отказе от возмещения ущерба». При этом сотрудники райадминистрации отказались выдать автомобилисту копии документов с решением Вячеслава Гладкова.

«Много удивительных открытий. Зачем людей обманывать? Зачем создавать дополнительное напряжение? Мне хотелось бы понять, почему такую странную позицию занимает администрация района»,— сказал губернатор и добавил, что уже порядка 2,5 тыс. владельцев поврежденных автомобилей получили компенсации, рассчитанные на основе выводов экспертизы.

Он поручил госпоже Кругляковой подготовить соответствующий доклад к ближайшей пятнице.

Алина Морозова