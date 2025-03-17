Восхождение на гору Фудзи стало полностью платным

С мая за возможность подняться на гору Фудзи по трем популярным маршрутам в префектуре Сидзуока туристам придется платить по 4 тыс. иен ($27). Как сообщает агентство Kyodo, решение о введении платы за восхождение на гору—символ Японии приняли сегодня, 17 марта, власти префектуры. Таким образом, в Сидзуоке последовали примеру префектуры Яманаси, которая ввела плату за восхождение на Фудзи к прошлому летнему сезону, а к новому сезону увеличила ее вдвое — также до 4 тыс. иен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

Наряду с платой за восхождение власти Сидзуоки ввели ряд ограничений. Так, с начала нового сезона — с 1 июля 2025 года нельзя будет подниматься на гору в промежутке от 14:00 до 3:00 тем, кто не забронировал место на горной базе. Это должно исключить случаи «скоростного восхождения», когда туристы совершают ночной подъем на вершину без отдыха в пути, что рискованно. Средства, вырученные от продажи разрешений на восхождение, префектура направит на усиление мер безопасности на маршрутах и на оплату труда персонала. Введение платы и ограничений, по замыслу властей, должно решить проблему слишком большого потока желающих совершить восхождение на Фудзи. Избыточный турпоток негативно сказывается на экологии региона. В прошлом году по разным маршрутам на гору, высота которой составляет 3776 м, поднялись чуть более 204 тыс. человек.

Алена Миклашевская