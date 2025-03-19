Кадры для «Росатома»

Одной из важнейших областей хозяйственно-экономической деятельности человека является энергетика, которая использует ресурсы разных видов — уголь, газ, ветер, нефть — и преобразует их в тепло или электричество. Благодаря энергетике стало возможным функционирование современной высокотехнологичной цивилизации, начиная от работы бытового освещения и заканчивая системами связи, действующими с околоземной орбиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПИШ ЛЭТИ и АО «ДЖЭТ» открыли Школу цифрового проектирования оборудования для альтернативной энергетики

Фото: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ПИШ ЛЭТИ и АО «ДЖЭТ» открыли Школу цифрового проектирования оборудования для альтернативной энергетики

Фото: СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Однако дальнейшее развитие экономики требует решения огромного количества задач в энергетике, таких как повышение эффективности и оптимизация работы оборудования, современные информационные технологии проектирования и создание устройств, переход на новую электронную компонентную базу, внедрение гибридных систем, активный энергетический переход с традиционных энергоносителей на возобновляемые источники энергии и многое другое.

В целях подготовки инженеров в сфере цифрового моделирования и разработки силовых преобразователей энергии для нужд российской энергетической отрасли в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ прошло открытие Школы моделирования — совместного образовательного проекта электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» (под кураторством АО «Инженерно-технический центр “Джэт”») и передовой инженерной школы «Электроника и электротехника» СПбГЭТУ ЛЭТИ. Школа моделирования в ЛЭТИ станет восьмым образовательным центром в сети подобных школ АО «ИТЦ “Джэт”».

«С развитием сети школ моделирования в нашей стране формируется сильный локомотив для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и усиления технологического лидерства страны — задачи общенационального характера. Мы рады открыть двери нового образовательного пространства именно здесь, в ведущем электротехническом вузе России, где сфера математического моделирования найдет своих героев и получит яркий виток развития»,— говорит генеральный директор АО «ИТЦ “Джэт”» Алексей Ковалевич.

Школа моделирования будет работать в рамках образовательного направления «Перспективные силовые преобразователи» ПИШ ЛЭТИ. Обучение в новом образовательном пространстве организовано на базе отечественной инновационной платформы REPEAT (REal-time Platform for Engineering Automated Technologies). Это среда проектирования и математического моделирования, разработанная инженерно-техническим центром «Джэт» и предназначенная для создания математических моделей сложных объектов и процессов в энергетике, включая создание цифровых двойников.

«Открытие нового образовательного пространства — это ключевое событие как для ПИШ ЛЭТИ, так и для всего университета в целом. Мы сознательно сделали акцент на создании именно современных образовательных пространств. Сегодня это просто необходимо для того, чтобы студенты смогли получать качественные, а главное — практические навыки и знания, которые откроют им дорогу к успешной карьере в ведущих высокотехнологичных компаниях страны»,— говорит директор ПИШ ЛЭТИ Виктор Борисович Бессонов.

В рамках работы Школы моделирования образовательный процесс будет включать не только работу на платформе REPEAT, но и разработку решений для его развития, участие в реализации технологических проектов, в том числе для нужд индустриальных партнеров ПИШ ЛЭТИ, а также привлечение участников Школы моделирования к участию в международных и всероссийских научных конференциях и выставках. Руководителем специального образовательного пространства «Школа моделирования REPEAT» стал Руслан Мигранов.

Руслан Мигранов, руководитель Школы моделирования ПИШ ЛЭТИ, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Расскажите подробнее о новом образовательном пространстве. Кто сможет обучаться в Школе моделирования? Есть ли какие-то условия приема в школу?

— Школа моделирования открыта в рамках Передовой инженерной школы (ПИШ) ЛЭТИ. Соответственно, в Школе моделирования будут проходить обучение студенты ПИШ ЛЭТИ в рамках магистерской программы «Перспективные силовые преобразователи». Программа посвящена подготовке специалистов в таких профессиональных сферах деятельности, как электроэнергетика и электротехника, численный анализ тепловых режимов работы, проектирование преобразовательной техники для различных сфер промышленности, используемой в таких отраслях, как электротранспорт, выработка и распределение электроэнергии, машиностроение и робототехника, автоматизация производственных процессов.

— Школа моделирования в ЛЭТИ станет восьмым образовательным проектом АО «ИТЦ “Джэт”». Как устроены эти проекты? Чему и как учатся ваши студенты? Как устроено взаимодействие между ЛЭТИ и инженерно-техническим центром «Джэт»?

— АО «Инженерно-технический центр “Джэт”» (входит в группу компаний АО «Росатом Сервис») — признанный лидер в области тренажеростроения и математического моделирования для российских и зарубежных атомных электростанций (АЭС), тепловых электрических станций (ТЭС), учебно-тренировочных центров (УТЦ) и других объектов энергетики. За более чем 30-летний опыт работы компания создала свыше 50 тренажеров в рамках реализации проектов по всему миру, включая страны Европы и Азии.

Школа моделирования реализуется в рамках отраслевого проекта «Фабрика моделирования». Проект нацелен на подготовку молодых специалистов с соответствующим набором компетенций для работы в области моделирования в сфере атомной энергетики. Основная цель проекта — сформировать постоянный кадровый резерв из числа студентов и выпускников опорных вузов в регионах РФ, успешно прошедших совместную обучающую программу, для реализации международных проектов «Росатома».

— Возможно ли будет реализовать в промышленности наиболее удачные проекты участников школы? Как происходит взаимодействие учащихся с реальными проектами?

— Выпускники программы будут владеть принципами схемотехнического проектирования силовых преобразователей энергии, разбираться в особенностях работы электронной компонентной базы, будут способны самостоятельно спроектировать печатные платы для инверторов, выпрямителей, драйверов и прочих ключевых узлов. В качестве взаимодействия с предприятиями студенты ПИШ ЛЭТИ проходят практику на базе профильных предприятий «Росатома».

Предоставлено Центром научных коммуникаций ЛЭТИ