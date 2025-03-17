Власти Новороссийска объяснили рост стоимости проезда после пикетов студентов

В Новороссийске объяснили подорожание проезда на общественном транспорте с 40 до 48 руб. после пикетов студентов. Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города-героя Александр Гавриков, перевозчик сам устанавливает тариф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

По его словам, автобусные маршруты обслуживаются по нерегулируемому тарифу на основании 220-ФЗ.

«Подорожание проезда следует из-за повышения цен на топливо и обслуживание транспортных средств, а также запасных частей. Отмечу, что экономическое обоснование тарифа, предоставленное перевозчиками, на порядок выше 48 руб.»,— пояснил господин Гавриков.

Новороссийские студенты выразили недовольство повышением тарифов на проезд в общественном транспорте в социальных сетях. Они вышли на остановки города с соответствующими плакатами.

Стоимость проезда в общественном транспорте Новороссийска повысилась с 12 марта 2025 года. Изначально она составляла 50 руб., однако после совещания в управлении транспорта стоимость снизили до 48 руб.

Алена Воробьева