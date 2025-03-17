Матвиенко назвала утопией безопасность Европы без участия Москвы и Минска

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что общая европейская безопасность возможна только при участии Москвы и Минска. Она добавила, что Россия неоднократно призывала Евросоюз сесть за стол переговоров по вопросу неделимой безопасности.

«Судьба у них плачевная. Если они не одумаются и не остановятся вот в этой своей истерии русофобской и милитаристской сейчас, но они плохо закончат просто. И говорить о какой-то безопасности для Европы невозможно. Сколько бы они миллиардов ни выделили. И говорить об общей европейской безопасности без участия России и Беларуси — это утопия»,— сказала Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Беларусь-1» (цитата по ТАСС).

Как добавила председатель Совфеда, европейские политики не ставят на первый план национальные интересы своих стран. По ее словам, вводя санкции против России, страны ЕС «реализуют чьи-то иные интересы».