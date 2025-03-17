Замглавы МИД Грушко: РФ для заключения мира потребует гарантии безопасности

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва будет требовать гарантий безопасности для заключения мирных соглашений с Украиной. По его словам, они должны включать в себя нейтральный статус Украины и ее отказ от присоединения к НАТО.

«Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность»,— сказал Михаил Грушко «Известиям».

Замглавы МИД также назвал абсурдными идеи о западной миротворческой миссии на Украине. По его словам, миротворчество и НАТО – «вообще несовместимые вещи».

Нейтральный статус Украины входил в число условий урегулирования конфликта на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда помимо отказа от вступления в НАТО Россия требовала отказа Украины от размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения и проведения военных учений без согласия стран-гарантов.

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