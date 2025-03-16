«Нам удается плавно переживать кризисы»

Ближайший к Екатеринбургу город-спутник столицы области Березовский получил широкую известность после отказа депутатов местной думы переизбирать действующего главу Евгения Писцова. Несмотря на конфликт, власти муниципалитета фиксируют перевыполнение показателей по доходам из-за увеличения числа новых предприятий, работают над возведением микрорайона на 75 тыс. человек и проектируют трамвайную ветку до Екатеринбурга. С этим на территории остро стоят проблемы износа 80% сетей и пробок на дорогах. О том, как власти работают с бизнесом, решают вопросы в сфере ЖКХ и оценивают перспективу объединения с Екатеринбургом, «Ъ-Урал» рассказал глава Березовского Евгений Писцов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— В 2024 году Березовский возглавил рейтинг эффективности муниципалитетов области по повышению доходного потенциала территорий. С чем связан этот результат?

— Березовский входит в состав Екатеринбургской агломерации и в рамках конкуренции между ее муниципалитетами должен быть привлекательнее других. С этой целью разработали изменения в генеральный план — проекты планировок северной, западной и южной промышленных зон, на которых размещаются как созданные с нуля предприятия, так и производства, перенесенные из промышленной зоны Екатеринбурга.

Эта работа стартовала в 2013 году, сегодня мы пожинаем ее первые плоды. С увеличением количества предприятий и числа рабочих мест у березовчан появилась возможность найти достойно оплачиваемую работу по месту жительства и не ездить в ее поисках в Екатеринбург. Средний объем заработной платы по городу составляет порядка 60-64 тыс. руб.

Важно, что предприятия работают «в белую». Если мы видим заработную плату заметно ниже средней, мы приглашаем представителей компании на межведомственную комиссию для пояснений. Бывают разные обстоятельства, в том числе объективные, например экономические трудности в связи с санкциями, понятно, что в этом случае не принимаем жестких мер. Но если уважительных причин нет, а предприятие работает на полную катушку, то заработная плата должна быть чистой.

Самое главное, что от работы новых предприятий увеличивается объем поступлений от НДФЛ в бюджет. Мы ежегодно отмечаем перевыполнение плановых назначений по доходам, которые определяет министерство финансов области, исходя из оценки нашего налогового потенциала. Переходящий остаток по итогам 2024 года составил 470 млн руб., такой цифры никогда не было, по итогам 2023 года — 120 млн руб., что также было для нас большой суммой. Не раз собирались с депутатами и в течение года рассматривали цели, на которые можно направить дополнительные средства.

— Какие предприятия демонстрируют наибольшие темпы развития?

— Бизнес-сообщество Березовского представлено в различных отраслях экономики, начиная от производства строительных материалов, горнодобывающей, металлургической промышленности, машиностроения, и заканчивая пищевой промышленностью. Благодаря этому нам удается плавно переживать кризисы, связанные с резкими изменениями конъюнктуры рынка в связи с санкциями или колебаниями, например, на золото на Лондонской бирже. Начался кризис в металлургии, он еще не дошел до строительного рынка. Когда дойдет до него, уже поднимутся металлурги. Поэтому ситуации, когда разом все упало, с чем часто сталкиваются моногорода, у нас не бывает.

На сегодня крупнейшим налогоплательщиком муниципалитета остается Березовский рудник, оборот которого увеличился с 3,3 млрд руб. в 2023 году до 3,9 млрд руб. в 2024 году. Компания заплатила в местный бюджет более 152 млн руб., что составляет 6,3% от всех доходов муниципалитета. К основным организациям, формирующих бюджет Березовского, также относятся «ПромСорт-Метиз», «ПромСорт-Урал», «Внутритрубная диагностика», Завод металлоконструкций, «Эридан», «Уралэнергомонтаж», Березовский ремонтно-механический завод и другие.

— В связи с развитием промышленности в муниципалитете, как власти работают над улучшением экологической обстановки в Березовском?

— Чтобы новые производства не усугубляли экологическую обстановку, предусмотрели в генплане промышленные зоны П-5 и П-4 для предприятий с вредным воздействием на окружающую среду в радиусе 50100 метров. Сами по себе они достаточно чистые и позволяют сохранить нашу экологию, которая является одной из визитных карточек Березовского.

В районе поселков Становая и Сарапулка около Белоярского водохранилища вообще нет промышленных предприятий, там сохранилась первозданная природа. Это направление является основным поставщиком питьевой воды в город, она добывается из артезианских скважин и настолько чистая, что можно набирать из-под крана и пользоваться ей без дополнительной очистки.

На повестке стоит задача по модернизации очистных сооружений, которые требуют значительного увеличения мощности в связи с растущим городом и появлением новых предприятий. Прорабатываем этот вопрос на протяжении двух последних лет, все обновление обойдется в более чем 2 млрд руб. На сегодня уже реализовали первый этап программы, планируем завершить ее в 2027 году.

В том же 2027-ом должны решить вопрос с полигоном «Урал-Сот». В связи с изменившимся федеральным законодательством мы вывозим твердые коммунальные отходы (ТКО) на специализированный полигон за пределы муниципалитета, а объект, который исторически возник в городской черте в советские годы — подлежит рекультивации. Проект достаточно непростой и финансово-затратный, это миллиардные суммы, но мы находимся в пути. Разделили полигон на два земельных участка, и ту территорию, на которой размещено само тело полигона с накопленными ТКО, будем заявлять в федеральную программу «Чистая страна» для выделения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Из-за близости муниципалитета к Екатеринбургу на территории города проходит активный автомобильный трафик. Планируется повысить пропускную способность муниципальных дорог?

— В 2024 году мы направили на дорожные работы небывалую доселе сумму — 490 млн руб., большая часть средств пошла на ремонт дорожного полотна. Но в планах не только обновлять, но и развивать существующую транспортную инфраструктуру. В 2026 году будет реконструирован участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), расположенный на территории Березовского: количество полос увеличится до шести, на пересечении с Березовским трактом построят первую на региональных дорогах области трехуровневую развязку.

Плюс мы хотели бы сделать дополнительные радиальные въезды в город, которые позволили бы разгрузить потоки машин в часы пик. В первую очередь это касается участка дороги от шахты «Южная», через «Энергоцех» с выходом к мечети «Айгуль». Это альтернативный въезд в центральную часть города. Затем планируем продлить дорогу на ул. Горняков через мкр. Овощное отделение и вывести ее на ЕКАД, она бы позволила нам обеспечить возможность выезда на кольцевую дорогу минуя центр Березовского в часы пик. Дорога также бы обеспечила транспортную доступность крупнотоннажного подвижного состава в районе Южной промышленной зоны, чтобы автомобили не заходили в жилую застройку, а имели возможность проехать по альтернативному пути.

Эти мероприятия достаточно затратные и требуют разработки проектной документации, что тоже не дешево. Проектная документация продления дороги ул. Горняков до ЕКАД обойдется в 14 млн руб., само строительство будет кратно дороже. Но это необходимо делать, и этот путь нужно пройти.

— Во сколько может обойтись реализация всех планов по обновлению и строительству дорог?

— Сумма может составить около 1,5 млрд руб.

— После выполнения всех работ вопрос с пробками на дорогах будет решен?

— Не исключаю, что в перспективе потребуется строительство разноуровневых развязок. Развитие Березовского предполагает освоение нового большого микрорайона с рабочим названием «Зеленая долина», в котором может быть построено жилье до 24 этажей. Строительство этого микрорайона и его освоение приведут к увеличению численности населения муниципалитета до 152 тыс. человек.

— На каком этапе находится строительство нового микрорайона?

— На территории «Зеленой долины» строится жилой квартал Zori, в котором будет возведено семь очередей домов по шесть-восемь этажей. Вообще возведение микрорайона должно было быть завершено в 2025 году, однако все зависит не столько от муниципалитета, сколько от застройщиков. Бизнес обращает внимание на состояние рынка, на платежеспособность людей, на доступность кредитных ресурсов, на ставки ипотеки. Был период, когда не было никаких движений от компаний, все ждали, когда ситуация в глобальной экономике изменится. Zori рискнули и первые пошли в поля. Вообще на той территории порядка 12 собственников, надеюсь, общими усилиями построим всю инфраструктуру, и микрорайон будет комфортным и удобным для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Планируется ли с развитием транспортной инфраструктуры повышать качество пассажирских перевозок в муниципалитете?

— Тема общественного транспорта является одной из злободневных для Березовского, поскольку предельные тарифы на перевозку пассажиров назначает Региональная энергетическая комиссия (РЭК), и перевозчик не вправе устанавливать комфортную для себя цену за услуги. В связи с этим рентабельность бизнеса чаще всего убыточная, и возникают сложности с размерами заработных плат, которые становятся неконкурентными на рынке. Очень многие водители автобусов с легкостью переходят в компании, которые занимаются строительством региональных и федеральных трасс.

Чтобы разобраться со сложившейся ситуацией, мы заказали аудит, в рамках которого в течение года проводился мониторинг пассажирских и транспортных потоков на тех артериях, по которым движутся автобусы. По итогам анализа нам выдали рекомендации, стоимость реализации которых составляет порядка 200 млн руб. Они включают замену остановок для повышения комфорта ожидания автобусов; обновление подвижного состава и дотации перевозчикам, которые повышали бы привлекательность работы в этом бизнесе. Тема достаточно серьезная, и мы занимаемся ей.

— Ряд депутатов думы Березовского периодически выступают с критикой отдела ЖКХ администрации и называют его «нерабочим». Высказанные замечания обоснованны?

— Я категорически не согласен с такими оценками. Сфера ЖКХ требует к себе наибольшего внимания и огромного объема финансирования. Эта отрасль недофинансировалась десятки лет, советский задел уже давно выработал свой ресурс и подлежит замене. В связи с этим и появилась федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В рамках концессии проводим замену тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение города с Ново-Свердловской ТЭЦ. Общая стоимость составляет порядка 800 млн руб.

За отделом ЖКХ стоят задачи по модернизации «Южной» и «Северной» подстанций, благоустройству и содержанию общественных пространств, обеспечению качественного обращения с ТКО — бесконечный список мероприятий, который лежит на плечах отважных людей, которые 24 на семь на 365 должны быть готовы в любой момент оперативно реагировать на аварийные ситуации. Заработная плата у них не всегда соответствует рыночной, поэтому на этих людей надо вообще молиться за то, что они сохраняют верность своей профессии, на своих плечах тащат этот «чемодан без ручки».

Если измерять деятельность в сфере коммунального хозяйства в конкретных цифрах, то в 2023 году МКУ «Благоустройство и ЖКХ» выполнило мероприятий на 300 млн руб., а тем же составом в 2024 году — на 800 млн руб. Поэтому «пинать» этих людей и говорить, что они плохо работают, это не справедливая оценка, она недопустима. Это привело к тому, что три руководителя учреждения просто не выдержали такого к себе отношения и уволились. В этом смысле я рассчитываю на конструктивное отношение, объективные оценки при и взаимодействии с депутатским корпусом.

— Какой процент сетей в Березовском изношен и требует замены?

— В нашем случае общий износ сетей составляет порядка 81%, сети водоснабжения находятся в более чем приличном состоянии. В этом мы отличаемся от многих муниципалитетов — наш «Водоканал» не убыточное предприятие, благодаря чему они выполняют многие мероприятия за счет своей финансово-хозяйственной деятельности.

Был период, когда на сетях водоснабжения случалось более 50 аварий каждый день. И эти участки многие годы находились в таком хроническом состоянии, что приводило к потерям воды, которая поднималась из скважин, однако не доходила до потребителей. На сегодня такие участки единичные, от аварий и сегодня никто не застрахован, но они устраняются в течение одних-двух суток.

Благодаря федеральной программе и поддержке областного правительства в 2024 году было выделено 79 млн руб. на замену аварийных сетей теплоснабжения в поселках Монетный и Ключевск, выполнена замена напорного канализационного коллектора в центре Березовского. Сегодня стоит задача по проектированию и вхождению в программу по строительству очистных сооружений в поселках Монетный и Лосиный — тоже затратное мероприятие. Однако одних финансовых ресурсов мало, нужны специалисты, которые будут это делать, поэтому этих людей надо ценить.

— В состав Березовского помимо самого города входят 16 населенных пунктов. Они демонстрируют развитие?

— Наши поселки окружены землями гослесфонда, и здесь не приходится говорить об их расширении. Мы говорим об изменении качества жизни их жителей за счет строительства новых социальных объектов. Во многих поселках построили пришкольные стадионы; спустя многие десятилетия открыли детские сады в Монетном, в Старопышминске, в Кедровке, в Сарапулке; строятся дома для переселенцев из ветхого аварийного жилья.

— Есть поселки, которые в перспективе могут быть полностью расселены?

— На территории расположен поселок Островное, к которому у нас есть доступ через несколько муниципалитетов. Жители едут до него либо через Асбест, Белоярский и Сысертский районы, либо зимой через Белоярское водохранилище по льду. Такой анахронизм, рядом с Екатеринбургом добираться до поселка по ледовой переправе, поэтому еще в 2014 году предлагал присоединить Островное к Асбестовскому муниципальному округу. Жители населенного пункта все равно обращаются за всеми муниципальными услугами к ним: полиция, скорая и пожарные приезжают из Асбеста.

Был сход жителей, островитяне согласились, а дума Асбеста нет. Среди основных проблем поселка они тогда назвали малокомплектную школу и отсутствие асфальтированной дороги. В итоге за эти годы школу мы закрыли, там работало около 14 преподавателей, а число обучающихся сократилось до двух. При том в соседнем поселке Красноармейский (Асбестовский муниципальный округ) расположены школа и детский сад, областной минтранс заасфальтировал дорогу стоимостью около 260 млн руб. Была возможность организовать школьный автобус и подвозить детей в соседний поселок Красноармейский.

В Островском были многоквартирные бараки, мы уже заканчиваем их расселять в новые дома Монетного и Лосиного, после чего там останется небольшой частный сектор с численностью населения в несколько десятков человек. Населенный пункт будет представлять больше интереса для жителей Асбеста, как дачный поселок, и для охотников, которые покупают там недвижимость поближе к лесным угодьям, косулям и лосям.

— В 2020 году Березовский вошел в состав Екатеринбургской агломерации. Над какими проектами в рамках объединения работает муниципалитет?

— Основное взаимодействие у нас сейчас идет по линии развития транспортной инфраструктуры. Важно, чтобы при реконструкции ЕКАД были предусмотрены две критически важные развязки для Березовского.

Во-первых, важно создать радиальный выход с транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» на ЕКАД, чтобы крупнотоннажный транспорт мог заходить с кольцевой дороги на эту логистику и возвращаться обратно, минуя те дороги, по которым ходит общественный и легковой транспорт.

Во-вторых, нам надо обеспечить транспортную доступность для строящегося нового микрорайона. На эти два момента мы обращаем всегда внимание на заседаниях ассоциаций городов Екатеринбургской агломерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского муниципального округа Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Власти ведут работу по проекту трамвайной ветки в Березовский?

— Мы видели проект реконструкции улицы Проезжей. Предполагается расширение проезжей части до четырех полос, по две в каждом направлении, плюс отдельная выделенная полоса для общественного транспорта и скоростной трамвай, который должен дойти до Новоберезовского поселка. В проекте это есть, сейчас разрабатываем свою часть на этом отрезке, но больший объем работы остается за Екатеринбургом.

В 2026 году мы начнем предметно прорабатывать по своей территории вопрос по городской электричке. В планах она должна связать кольцом Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Березовский с выходом на Сысерть, и обеспечить быструю доступность жителей городов агломерации, минуя движение через Екатеринбург.

— Учитывая объемы строительства жилья в Екатеринбурге, как вы относитесь к перспективе объединения Березовского с административным центром области?

— Разговоры об объединении Березовского с Екатеринбургом ведутся с 1970-ых годов, когда я еще учился в школе. Но на сегодня нет понимания необходимости этого объединения. Решение должно ориентироваться на интересы населения и отвечать на вопрос, какие качественные и позитивные изменения это принесет людям.

При этом эффективность управления малыми городами высока. Они оперативно принимают решения по насущным вопросам. Задача обеспечить доступность власти, а не наоборот. Каждую неделю мы проводим прием руководителей предприятий и населения, а завтра мы скажем бабушке из поселка Лубяной, что ей надо записываться на прием в Екатеринбург?

— В ближайшие месяцы в Березовском будет объявлен новый конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. На ваш взгляд, вам удастся прийти к компромиссу с думой и заручиться поддержкой депутатов?

— Дорогу осилит идущий. Я рассчитываю на взвешенность оценок и суждений в принимаемых решениях с обеих сторон. В любой семье бывают ссоры, но правильно, когда стороны в состоянии находить компромиссные решения, а сможем ли мы это, покажет время.

Березовский муниципальный округ Муниципальное образование Свердловской области. Площадь — 1,1 тыс. кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 76,6 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Березовского составляет 16 км. В состав муниципального округа входят 17 населенных пунктов, включая административный центр. К ведущим отраслям промышленности муниципалитета относятся золотодобывающая, машиностроение, металлообработка и металлургия. Ключевые предприятия — Березовский рудник, «ПромСорт-Метиз», «ПромСорт-Урал», «Внутритрубная диагностика», Завод металлоконструкций, «Эридан» и Березовский ремонтно-механический завод.

Евгений Рудольфович Писцов Родился 1 ноября 1966 года в Благовещенске (Амурская область). В 1990 году окончил механико-машиностроительный факультет Уральского политехнического института имени Сергея Кирова, в 2004–2005 годах обучался в Уральской академии государственной службы по специальности «Национальная экономика». С 1995 года занимался предпринимательской деятельностью. В 2004-2005 годах являлся представителям министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по Березовскому, в 2004-2007 годах — первым заместителем главы муниципалитета. С 2007 года занимал пост директора «Березовского инновационного парка», в том же году был избран депутатом местной думы, в которой возглавил комиссию по экологии, ЖКХ, транспорту и связи. В марте 2011 года вернулся на работу в администрацию на пост вице-мэра, в декабре возглавил муниципалитет. В 2015 и 2019 годах вновь был избран главой Березовского. В январе 2025 года большинство депутатов отказалось поддерживать переизбрание Евгения Писцова: действующий глава получил шесть голосов, начальник отдела инвестиционного развития местной администрации Юлия Маслакова — 17. Госпожа Маслакова отказалась от вступления в должность мэра, в ближайшие месяцы в Березовском будет объявлен новый конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета.

Беседовал Василий Алексеев