Определен победитель конкурса «Лидер Прикамья» в сфере ЖКХ

В Пермском крае наградили победителей ежегодного регионального конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство». Заявки претендентов изучали эксперты, в числе которых были общественники и представители бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Победителем в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство» признан проект модернизации системы теплоснабжения в поселке Майский, реализуемый ПАО «Т Плюс». В рамках проекта были введены в эксплуатацию две блочно-модульные котельные общей мощностью более 15 МВт., что позволило обеспечить качественными коммунальными услугами 4,7 тысячи жителей и семь социальных объектов. Победитель получил памятный знак отличия с изображением герба Пермского края и право использовать логотип конкурса в своей деятельности.

Дипломы финалистов получили ООО «Джи-пром Инжиниринг» за проект теплоснабжения Октябрьского городского округа и ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов» за разработку повышения энергоэффективности социальных объектов с помощью искусственного интеллекта.

Конкурс «Лидер Пермского края» учрежден по инициативе главы региона Дмитрия Махонина в 2022 году для выявления значимых проектов, реализуемых организациями различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями. Глава Прикамья отметил растущую популярность конкурса: количество заявок увеличилось с 128 в 2022 году до 306 в 2024 году. Он также сообщил об изменении механизма проведения конкурса, в соответствии с которым по каждому направлению устанавливаются отдельные сроки отбора и оценки участников.

Следующий победитель будет объявлен в номинации «Культура». Награждение состоится 21 марта 2025 года в ходе ежегодного форума и конкурса профессионального мастерства на базе Краевой музыкальной школы.