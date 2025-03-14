МИД: Россия обеспокоена милитаризацией Шпицбергена со стороны Норвегии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность послу Норвегии в связи с ростом активности норвежских военных на архипелаге Шпицберген. Сообщение опубликовано на сайте российского министерства.

В ведомстве напомнили, что, согласно договору о Шпицбергене от 1920 года, на архипелаге не могут располагаться объекты военной инфраструктуры. При этом, отметили в МИДе, на Шпицбергене активно используются объекты двойного назначения, которые могут выполнять не только гражданские, но и военные задачи, а также могут быть использованы для боевых действий.

«Шпицберген все в большей степени вовлекается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Россия призвала Норвегию отказаться от любой активности, которая способствует «привнесению конфликтного потенциала» на Шпицберген и прилегающие территории.

В декабре 2024 года представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Норвегия рискует вовлечь Шпицберген в конфликт на Украине. Она подчеркнула, что норвежская сторона использует «ничем не подкрепленные домыслы» о якобы российских гибридных атаках для наращивания военного присутствия на архипелаге.