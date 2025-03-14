Суд признал антиконкурентный сговор при закупке квартир для детей-сирот в Шахтах

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение ростовского управления ФАС России в отношении администрации г. Шахты и ООО «Специализированный застройщик «РБСТРОЙ». Управление ФАС обвинило компанию и муниципалитет в сговоре при проведении аукциона на приобретение благоустроенных квартир для детей-сирот. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, администрация объявила 36 аукционов на строительство многоквартирных домов, выбрав форму заключения договора – долевое участие.

Впоследствии было установлено, что администрация Шахт и «Специализированный застройщик «РБСТРОЙ» заключили антиконкурентное соглашение, что привело к обеспечению необоснованного преимущества конкретной организации и ограничению доступа к участию в аукционе другим застройщикам. Подробности схемы в сообщении не указываются.

Отмечается, что компания должна была передать заказчику квартиры до 29 сентября 2023 года, потом срок сдачи перенесли на конец 2024 года, но дети-сироты остаются без жилья до сих пор.

ФАС привлекла участников антиконкурентного соглашения к административной ответственности.

Сергей Иванов