Строительство здания Кочевского суда оценили в 117 млн рублей

Управление судебного департамента в Пермском крае объявило конкурс на право строительства нового здания для размещения Кочевского районного суда.

Как указано в техническом задании, для строительства выделен земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. м. Здание должно быть двухэтажным, площадью 664 кв. м. К работам требуется приступить сразу же после подписания контракта, сдать объект — 1 декабря 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 117,6 млн руб. Источник финансирования — федеральный бюджет РФ. Итоги конкурса подведут 3 апреля.