Мишустин объявил о создании территории опережающего развития на Колыме

В Магаданской области будет образована территория опережающего развития (ТОР). Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства региона.

Премьер отметил, что в регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона (ОЭЗ) с общим объемом капиталовложений на данный момент свыше 200 млрд руб., однако современные условия «требуют актуализации мер господдержки для инвесторов».

По его словам, создание ТОР поможет сформировать в регионе более благоприятные условия для бизнеса. При этом сохранится возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. «Думаю, это отличная новость для предприятий Магаданской области. Мы посещали этот регион в августе и видели очень большое количество компаний, предприятий, бизнесменов, которые хотят продолжать здесь работать и улучшать свой край»,— сказал глава правительства.

Губернатор Сергей Носов в приведенном комментарии подчеркнул уникальность возможностей для инвесторов при сочетании преференций ОЭЗ и ТОР. Детали проекта пока не раскрываются.

Эрнест Филипповский, Хабаровск