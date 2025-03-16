Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отчим города

Как Никита Хрущев руководил Москвой

Назначение Никиты Хрущева в начале 1930-х первым секретарем Московского комитета ВКП(б) дало ему возможность регулярно лично общаться с Иосифом Сталиным, стать «своим» у вождя и его ближайшего окружения. С Хрущевым во многом связаны дискуссии вокруг разработки плана реконструкции столицы, появление на ее улицах троллейбусов и строительство метро. Руководство Москвой оказалось трамплином для дальнейшего взлета будущего разоблачителя культа личности, при этом на пике репрессий сам Хрущев твердо поддерживал генеральную линию партии и требовал от коммунистов самим выявлять «врагов народа».

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин и член ЦК Никита Хрущев в президиуме на Х съезде комсомола в 1936 году

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин и член ЦК Никита Хрущев в президиуме на Х съезде комсомола в 1936 году

Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин и член ЦК Никита Хрущев в президиуме на Х съезде комсомола в 1936 году

Фото: РИА Новости

Столичная карьера провинциального функционера ВКП(б) средней руки Никиты Хрущева в Москве — во многом следствие случайности. В 1929 году он попросил направить его учиться в Промышленную академию, где намеревался получить востребованное в те годы инженерное образование. Если верить самому будущему советскому лидеру, в академию его приняли по протекции. «Пришлось мне побеспокоить Кагановича (он был секретарем ЦК) и попросить, чтобы ЦК поддержал меня. Я добился своего: меня поддержал Каганович, и я стал слушателем Промышленной академии»,— напишет он позднее в мемуарах.

Однако инженерного и управленческого образования Хрущев так и не получил, окунувшись с головой в партийную работу и борьбу с оппозицией. В начале 1931-го его избрали первым секретарем Бауманского райкома партии, а через полгода перевели на ту же должность в другой столичный район — Краснопресненский, что считалось повышением: благодаря революционным заслугам 1905 и 1917 годов район в неофициальной иерархии райкомов стоял на первом месте.

Быстрый рост Хрущева, вероятно, объяснялся его личным знакомством с однокурсницей по Промакадемии — Надеждой Сталиной-Аллилуевой. Переехав в Москву, Хрущев не раз гостил у Сталина, обедал в семье вождя и в общении комплиментарно отзывался о вожде и его жене. Уже в феврале 1932 года Хрущев становится вторым секретарем Московского городского комитета партии. Пост первого секретаря занимал тогда один из ближайших соратников Сталина — Лазарь Каганович.

Предыдущая фотография
Лазарь Каганович, народный комиссар путей сообщения СССР, выступает на торжественном заседании в связи с пуском 1-й очереди Московского метрополитена в 1935 году

Лазарь Каганович, народный комиссар путей сообщения СССР, выступает на торжественном заседании в связи с пуском 1-й очереди Московского метрополитена в 1935 году

Фото: РИА Новости

Иосиф Сталин, его жена Надежда Аллилуева, Екатерина Ворошилова и Климент Ворошилов в Сочи в 1932 году

Иосиф Сталин, его жена Надежда Аллилуева, Екатерина Ворошилова и Климент Ворошилов в Сочи в 1932 году

Фото: РИА Новости

Следующая фотография
1 / 2

Лазарь Каганович, народный комиссар путей сообщения СССР, выступает на торжественном заседании в связи с пуском 1-й очереди Московского метрополитена в 1935 году

Фото: РИА Новости

Иосиф Сталин, его жена Надежда Аллилуева, Екатерина Ворошилова и Климент Ворошилов в Сочи в 1932 году

Фото: РИА Новости

Учитывая загруженность первого лица столицы делами в ЦК, именно второй секретарь Никита Хрущев вместе с председателем Моссовета Николаем Булганиным в основном занимались городскими делами, в том числе обеспечением Москвы продуктами и товарами повседневного спроса. «Приходите обедать, отцы города!» — шутливо приглашал их Сталин. В 1934 году Хрущев стал первым секретарем МГК, а в марте 1935-го, когда Кагановича назначили наркомом путей сообщения,— первым секретарем объединенного Московского комитета ВКП(б), контролировавшего помимо города и Подмосковья Рязань, Тулу и Калугу.

Население Москвы в 1926–1939 годах увеличилось с 2 млн до 4,1 млн человек — в основном за счет миграционного притока.

Быстрому росту числа жителей не отвечала инфраструктура столицы. Средний размер жилой площади на человека снизился с 5,6 кв. м в 1928 году до 4,2 кв. м в 1934-м и сохранялся на этом уровне до 1940 года. «Понаехавшие» ютились в бараках, самострое, в разделенных комнатах и коридорах старых домов и в подвалах.

Почему московского градоначальника Георгия Попова сочли зарвавшимся

Хрущев признавал в мемуарах: «Москва того времени была городом с довольно отсталым городским хозяйством: улицы неблагоустроены; не было должной канализации, водопровода и водостоков; мостовая, как правило, булыжная, да и булыга лежала не везде; транспорт в основном был конным… Мы много строили. Строительных рабочих вербовали в деревнях и селили в бараках. В бараках люди жили в немыслимых условиях: грязь, клопы, тараканы… а главное — плохое питание и обеспечение производственной одеждой. Да и вообще нужную одежду трудно было тогда приобрести. Все это, естественно, вызывало недовольство».

Слева направо: Анастас Микоян, Никита Хрущев, Иосиф Сталин и Георгий Маленков в Кремле в 1940-е годы

Слева направо: Анастас Микоян, Никита Хрущев, Иосиф Сталин и Георгий Маленков в Кремле в 1940-е годы

Фото: Гурарий Самарий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: Анастас Микоян, Никита Хрущев, Иосиф Сталин и Георгий Маленков в Кремле в 1940-е годы

Фото: Гурарий Самарий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Платный туалет от Сталина

Московским властям приходилось решать комплекс сложнейших проблем: формировать новый облик столицы социалистического государства, спешно развивать инженерную и транспортную инфраструктуру, возводить фабрики и заводы и одновременно заниматься очищением города от «антисоветских элементов». Погружаясь в мегапроекты, «отцы города», бывало, упускали мелочи. Хрущев вспоминал, что однажды Сталин пожурил его за… недостаток туалетов: «Даже "по-маленькому" люди бегают и не знают, где бы найти такое место, чтобы освободиться. Создается нехорошее, неловкое положение. Вы подумайте с Булганиным о том, чтобы создать в городе подходящие условия. Потом Сталин уточнил задачу: надо создать культурные платные туалеты. И это тоже было сделано. И все это придумал тоже Сталин».

История туалетного вопроса в российских столицах

Хрущев признавал, что городские власти часто игнорировали протесты архитекторов и защитников памятников старины против сноса исторических зданий, мотивируя их необходимостью промышленного и жилищного строительства, транспортными нуждами. Впрочем, самый громкий снос 1930-х — взрыв Храма Христа Спасителя 5 декабря 1931 года — произошел до того, как будущий глава СССР занял ключевой пост в столичной табели о рангах.

Отзывы о его кураторстве при возведении метро противоречивы. В официозной книге воспоминаний один из руководителей строительства Егор Абакумов писал: «Товарищи Хрущев и Булганин во время частых личных посещений сделали немало практических указаний на одном из самых тяжелых участков нашей трассы… они указали нам, как применить здесь социалистические методы работы, давшие огромный эффект».

В действительности отношения между Хрущевым и строителями были небезоблачными.

Историк Кирилл Абрамян в книге «1937-й год: Н. С. Хрущев и московская партийная организация» (М., РОССПЭН, 2018) цитировал донесение НКВД о раздражении руководителя метростроя инженера Павла Ротерта вмешательством дилетанта: «Хрущев в этом деле… понимал только одно, что "он должен конкретно руководить"… Даю какое-нибудь распоряжение на шахте, приезжаю на весь день — сделано наоборот. Почему — оказывается, был Хрущев и велел делать иначе».

Лазарь Каганович, Николай Булганин, Никита Хрущев и Павел Ротерт с группой рабочих в шахте №10 Метростроя

Лазарь Каганович, Николай Булганин, Никита Хрущев и Павел Ротерт с группой рабочих в шахте №10 Метростроя

Фото: Неизвестный автор / Музей Москвы

Лазарь Каганович, Николай Булганин, Никита Хрущев и Павел Ротерт с группой рабочих в шахте №10 Метростроя

Фото: Неизвестный автор / Музей Москвы

Верный сталинец

Хрущев в середине и конце 1930-х как типичный сталинский выдвиженец компенсировал недостаток образования и управленческих навыков четким исполнением указаний сверху и исключительным чутьем. Будущий разоблачитель культа личности в первый период управления Москвой (Хрущев вернулся в столицу в 1949 году) отличился как верный проводник сталинской линии борьбы с любыми колебаниями и репрессий.

На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года, давшем старт репрессиям против советской партийно-государственной и военной элиты, Хрущев подвергся атаке. Первый зампред Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Яков Яковлев раскритиковал работу московского комитета партии: «Имеет место атмосфера простодушия, взаимного самовосхваления… которые создают атмосферу безнаказанности для троцкистских агентов иностранного капитала… МК подменил те поиски врагов партии, которых ЦК требовал во всех решениях по проверке партийных документов».

В ответном выступлении Хрущев признал ошибки и пребывание «врагов народа» на ответственных постах и призвал усилить партийный контроль за работой центральных учреждений и предприятий.

Состоявшийся 11 марта 1937 года объединенный пленум Московского городского и областного комитетов партии целиком и полностью одобрил решения пленума ЦК ВКП(б) и обязал «парторганизации и всех коммунистов строго и неуклонно проводить их в жизнь».

В мае 1937-го по решению политбюро из Москвы, Ленинграда и Киева выселялись исключенные из ВКП(б) бывшие оппозиционеры, а также семьи арестованных за антисоветские преступления. 10 июня 1937-го Хрущев направил в ЦК ВКП(б) записку о числе уголовных и кулацких элементов, осевших в Москве и Московской области, оценив его в 43 400 человек. В первую расстрельную категорию включили 8500 человек, остальных — во вторую.

Приказ НКВД №0447 от 31 июля 1937 года был мягче расчетов Хрущева: первоначально лимит по репрессиям в Москве и области определили в 5 тыс. человек по первой и 30 тыс. по второй категории.

Как современники реагировали на Третий московский процесс

К 1 января 1938-го число осужденных в Москве и области достигло 36 813, причем масштаб расстрелов — 8515 человек — значительно превзошел и цифру, обозначенную в приказе НКВД (5 тыс.), и приблизился к заявке в Хрущева (8500). По данным записки комиссии политбюро ЦК КПСС, органы НКВД репрессировали в Москве и области в 1936–1937 годах 55 741 человека. По оценке историка Анатолия Пономарева, к началу 1939 года из 38 секретарей МК—МГК ВКП(б), работавших в 1935–1937 годах, избежали репрессий лишь трое — в связи с назначением на работу в другие регионы страны, из 146 секретарей райкомов репрессиям подверглись 136.

Какую роль в репрессиях играл сам Хрущев? Кирилл Абрамян отмечает: опубликованные документы показывают, что первый секретарь лично не участвовал в работе московских троек, но, например, передавал компрометирующие материалы в НКВД и лично Ежову, направлял наверх документы с предложениями об арестах руководящих работников Моссовета и обкома партии, наконец знакомился с материалами следствия и посещал арестованных.

«Ходили мы и проверяли тюрьмы. Это была ужасная картина. Помню, зашел я в женское отделение одной тюрьмы... сидела там одна очень активная и умная женщина — Бетти Глан (директор ЦПКиО им. Горького.— “Ъ”) Говорит: "Товарищ Хрущев, ну какой же я враг народа? Я честный человек"... Зашли в мужское отделение. Тут я встретил Трейваса (секретарь Калужского горкома). Трейвас тоже говорит мне: "Товарищ Хрущев, разве я такой-сякой?" Я тут же обратился к Реденсу (начальник управления НКВД), а он отвечает: "Товарищ Хрущев, они… просто врут"».

Как Никиту Хрущева смещали с поста: хроника событий

Как относился Хрущев к арестам своих недавних товарищей, людей, с многими из которых он был лично знаком? «У меня лично были арестованы два моих помощника. Рабинович занимался общими вопросами, а Финкель строительными делами. Оба — исключительно честные и порядочные люди. Я никак не мог допустить даже мысли, что эти двое, Рабинович и Финкель, которых я отлично знал, могут быть действительно "врагами народа". Но на всех, кого арестовывали, давались "фактические материалы", и я не имел возможности их опровергнуть, а только сам себя тогда ругал за то, что близкие мне люди оказались "врагами народа"»,— писал он впоследствии.

А в 1937 году первый секретарь Московского комитета гневно обрушивался на «врагов народа», рассказывает в своей книге Кирилл Абрамян: «Мы должны уничтожать мерзавцев, предателей, где бы мы их ни вскрыли. Если мы рубим врагу его змеиную голову, то спасаем тысячи жизней рабочих, колхозников, трудового народа нашей страны».

Яркая деталь времени: когда сын Хрущева Леонид женился на дочери того самого калужского Трейваса, отец в ярости разорвал свидетельство о браке.

Вероятно, он очень опасался, что его могут арестовать. Показания о его поддержке оппозиции дали несколько знакомых Хрущева по прежней работе в Донбассе и в Харькове. Например, о том, что он высказался в 1924 году против переименования Юзовки (нынешнего Донецка) в честь Сталина. «На Никиту Сергеевича имелся определенный компромат, о котором доложили вождю, но тот по какой-то причине не дал ход делу»,— пишет Кирилл Абрамян.

Предыдущая фотография
Никита Хрущев и Иосиф Сталин в 1936 году

Никита Хрущев и Иосиф Сталин в 1936 году

Фото: ANN RONAN PICTURE LIBRARY / PHOTO12 / AFP

Никита Хрущев и Иосиф Сталин в 1937 году

Никита Хрущев и Иосиф Сталин в 1937 году

Фото: Archives Snark / Photo12 / AFP

Следующая фотография
1 / 2

Никита Хрущев и Иосиф Сталин в 1936 году

Фото: ANN RONAN PICTURE LIBRARY / PHOTO12 / AFP

Никита Хрущев и Иосиф Сталин в 1937 году

Фото: Archives Snark / Photo12 / AFP

Москва хрущевская

За годы работы Хрущева вторым, а затем первым секретарем Московского городского и объединенного комитетов ВКП(б) Москва сильно изменилась.

Центр города преобразился и принял вид, близкий современному: место купеческих особняков и двух-трехэтажных домов занял сталинский ампир. Одновременно на тогдашних окраинах столицы, рядом с третьим транспортным кольцом и нынешним МЦК, активно возводили новые заводы («Калибр», «Фрезер», «Станколит») и реконструировали действовавшие (авиазавод в Филях и АМО, переименованный в завод им. Сталина). Снижение притока приезжих и строительство современных для тех лет конструктивистских кварталов позволило части горожан перебраться из бараков и подвалов в коммунальные, но все же благоустроенные квартиры с канализацией, душем и горячей водой. Впрочем, в них по-прежнему жило меньшинство москвичей — ждать «хрущевок», давших личное пространство миллионам советских людей, пришлось еще два десятилетия.

«Хрущевка»: путеводитель по советской квартире

Обновился транспорт: в 1932 году на всю Москву приходилось всего 268 автобусов, подавляющее большинство пассажиров — более 97% — перевозил трамвай. В конце 1933-го Хрущев и Булганин запустили первую троллейбусную линию от Тверской заставы до моста Окружной железной дороги у Стрешнева. В 1934 году по столице курсировали уже более 400 автобусов и несколько троллейбусов, но трамвай оставался безоговорочным лидером, перевозя 95% пассажиров, на автобус приходилось 4,6%, а на троллейбус — символические 0,2%.

Никита Хрущев и Николай Булганин в Лахти, Финляндия, в 1957 году

Никита Хрущев и Николай Булганин в Лахти, Финляндия, в 1957 году

Фото: Str / AP

Никита Хрущев и Николай Булганин в Лахти, Финляндия, в 1957 году

Фото: Str / AP

Ситуация существенно изменилась с запуском метро и развитием сети наземного транспорта в 1935–1937 годах. Тогда, в последний год работы Хрущева в Москве, доля трамвая снизилась до 81%, 9% горожан пересели на автобусы, 7% — на метро, еще 3% пользовались троллейбусами. К концу 1936 года по Москве курсировали уже около 600 автобусов и более 200 троллейбусов.

Столица СССР к моменту перехода партийного «отца города» на новую работу преобразилась. Ее можно назвать городом контрастов: современные конструктивистские кварталы и монументализм сталинского ампира соседствовали с памятниками старины, бараками и самостроем, а широкие асфальтированные проспекты и станции-дворцы метро — с узенькими улочками и грязью окраин. Тем не менее многие гости столицы, увидевшие ее центр и спустившиеся в подземные дворцы метрополитена, воспринимали социалистическую Москву как город мечты.

Благодаря доверию Сталина работа в Москве стала для Хрущева карьерным трамплином: в январе 1938-го его назначили первым секретарем ЦК компартии Украины, второй по численности населения и значимости республики СССР. Личное знакомство со Сталиным позволило ему войти в ближайшее окружение вождя и участвовать в борьбе за власть после его смерти в марте 1953 года.

Павел Аптекарь

Фотогалерея

Политическая карьера Никиты Хрущева

Предыдущая фотография
«Нравится вам или нет, но история на нашей стороне» &lt;br>Никита Хрущев родился 15 апреля 1894 года в селе Калиновка Курской области в шахтерской семье. С 14 лет он работал пастухом и чистильщиком котлов в шахтах, а позже стал учеником слесаря и помогал ремонтировать шахтерское оборудование

«Нравится вам или нет, но история на нашей стороне»
Никита Хрущев родился 15 апреля 1894 года в селе Калиновка Курской области в шахтерской семье. С 14 лет он работал пастухом и чистильщиком котлов в шахтах, а позже стал учеником слесаря и помогал ремонтировать шахтерское оборудование

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!» &lt;br>Сведений о донбасских годах жизни Хрущева сохранилось немного. Он учился на рабочем факультете Донецкого индустриального института, продвигался по партийной линии. В 1929 году Хрущев поступил в московскую Промышленную академию. Одновременно с этим его выдвинули на партийную работу в Москве&lt;br> Слева направо: футболист Николай Старостин, нарком внутренних дел Генрих Ягода, первый секретарь МГК ВКП(б) Никита Хрущев, секретари ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, Лазарь Каганович и Андрей Андреев

«Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!»
Сведений о донбасских годах жизни Хрущева сохранилось немного. Он учился на рабочем факультете Донецкого индустриального института, продвигался по партийной линии. В 1929 году Хрущев поступил в московскую Промышленную академию. Одновременно с этим его выдвинули на партийную работу в Москве
Слева направо: футболист Николай Старостин, нарком внутренних дел Генрих Ягода, первый секретарь МГК ВКП(б) Никита Хрущев, секретари ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, Лазарь Каганович и Андрей Андреев

Фото: ТАСС

Когда в 1935 году обсуждались планы реконструкции Москвы, Хрущев, рассказывая во время выступлений о существующих вариантах проекта, чуть ли не после каждой фразы ссылался то на товарища Сталина (на фото слева), то на первого секретаря Московского комитета ВКП(б) Лазаря Кагановича

Когда в 1935 году обсуждались планы реконструкции Москвы, Хрущев, рассказывая во время выступлений о существующих вариантах проекта, чуть ли не после каждой фразы ссылался то на товарища Сталина (на фото слева), то на первого секретаря Московского комитета ВКП(б) Лазаря Кагановича

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк»

«У нас один спорный вопрос — земельный: кто кого закопает» &lt;br> Личную инициативу Никита Хрущев поначалу проявлял лишь в небольших вопросах. К примеру, он начал требовать, чтобы картошку в магазинах и палатках продавали не грязной, в земле, а только мытой. Работники торговли доказывали ему, что из-за отсутствия правильной сушки картошка тут же начнет гнить. Но Хрущев стоял на своем: раз так делают за границей, мы ничем не хуже. Торговые работники выполнили указание, как только оценили открывающиеся перспективы: чем больше сгниет товара, тем больше картошки под этим предлогом можно списать

«У нас один спорный вопрос — земельный: кто кого закопает»
Личную инициативу Никита Хрущев поначалу проявлял лишь в небольших вопросах. К примеру, он начал требовать, чтобы картошку в магазинах и палатках продавали не грязной, в земле, а только мытой. Работники торговли доказывали ему, что из-за отсутствия правильной сушки картошка тут же начнет гнить. Но Хрущев стоял на своем: раз так делают за границей, мы ничем не хуже. Торговые работники выполнили указание, как только оценили открывающиеся перспективы: чем больше сгниет товара, тем больше картошки под этим предлогом можно списать

Фото: ТАСС

В середине 1930-х годов Хрущев предложил вырубить все деревья на Садовом кольце, поскольку существовала теория, согласно которой в случае химической атаки на город ядовитые вещества будут оседать на деревьях. Насколько верным было предположение, проверить, к счастью, не довелось. Но дышать в центре Москвы стало труднее

В середине 1930-х годов Хрущев предложил вырубить все деревья на Садовом кольце, поскольку существовала теория, согласно которой в случае химической атаки на город ядовитые вещества будут оседать на деревьях. Насколько верным было предположение, проверить, к счастью, не довелось. Но дышать в центре Москвы стало труднее

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Чем больше бомбардировщиков, тем меньше возможностей для голубей мира» &lt;br>Существует версия, что в 1937 году именно Хрущев стал инициатором перевыполнения плана по репрессиям. Некоторые ветераны московского УНКВД вспоминали, что первый секретарь МК ВКП(б) по вечерам звонил, выслушивал отчет о проделанной за сутки работе и требовал перевыполнять установленные задания. Прямо или косвенно это подтверждают его выступления на собраниях партактива в период «большой чистки»

«Чем больше бомбардировщиков, тем меньше возможностей для голубей мира»
Существует версия, что в 1937 году именно Хрущев стал инициатором перевыполнения плана по репрессиям. Некоторые ветераны московского УНКВД вспоминали, что первый секретарь МК ВКП(б) по вечерам звонил, выслушивал отчет о проделанной за сутки работе и требовал перевыполнять установленные задания. Прямо или косвенно это подтверждают его выступления на собраниях партактива в период «большой чистки»

Фото: TASS / Interfoto

С 1938 года на новой работе первым секретарем украинского ЦК Хрущев мог бы реализовать множество своих задумок, но помешала война. Зато на фронте его привычка обманывать слушателей во время выступлений приняла новый облик. Хрущев начал приписывать себе чужие заслуги: об этом в 1964 году, в частности, говорил Михаил Суслов: «Все положительное приписывается Хрущеву, недостатки — обкомам»

С 1938 года на новой работе первым секретарем украинского ЦК Хрущев мог бы реализовать множество своих задумок, но помешала война. Зато на фронте его привычка обманывать слушателей во время выступлений приняла новый облик. Хрущев начал приписывать себе чужие заслуги: об этом в 1964 году, в частности, говорил Михаил Суслов: «Все положительное приписывается Хрущеву, недостатки — обкомам»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

О военных годах бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Смиртюков рассказывал следующую историю, случившуюся с начальником тыла Красной армии генералом Хрулевым: «Ему как-то позвонил помощник Сталина Поскребышев. &quot;Тут,— говорит,— пришла шифровка от Хрущева. Он докладывает, что войска Сталинградского фронта восстановили мост через Волгу. А вроде бы этим занимались твои части?&quot; Хрулев попросил Поскребышева придержать хрущевскую телеграмму и написал доклад о том, как все было на самом деле. И обе бумаги Поскребышев доложил Сталину вместе. И тот за вранье сделал Хрущеву по телефону хорошее вливание»

О военных годах бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Смиртюков рассказывал следующую историю, случившуюся с начальником тыла Красной армии генералом Хрулевым: «Ему как-то позвонил помощник Сталина Поскребышев. "Тут,— говорит,— пришла шифровка от Хрущева. Он докладывает, что войска Сталинградского фронта восстановили мост через Волгу. А вроде бы этим занимались твои части?" Хрулев попросил Поскребышева придержать хрущевскую телеграмму и написал доклад о том, как все было на самом деле. И обе бумаги Поскребышев доложил Сталину вместе. И тот за вранье сделал Хрущеву по телефону хорошее вливание»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» &lt;br>Реализовывать своеобразные инициативы Хрущев начал после войны. С 1944 по 1947 год Никита Хрущев занимал должность председателя Совета министров Украинской ССР, затем был избран первым секретарем ЦК КП(б) Украины. В 1947 году он предложил Сталину план освобождения сельских районов Украины от людей, не желающих работать в колхозах

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»
Реализовывать своеобразные инициативы Хрущев начал после войны. С 1944 по 1947 год Никита Хрущев занимал должность председателя Совета министров Украинской ССР, затем был избран первым секретарем ЦК КП(б) Украины. В 1947 году он предложил Сталину план освобождения сельских районов Украины от людей, не желающих работать в колхозах

Фото: AP / Str

Действие принятого закона распространили на всю страну, и отовсюду пошли сообщения о том, что далеко не всегда выселяют тех, кого предполагалось. Сельское население удалось загнать в колхозы, но работало оно по-прежнему спустя рукава. Для подъема сельского хозяйства Хрущеву, вставшему у руля страны в 1953 году, пришлось выдвигать новые инициативы — о преобразовании колхозов в совхозы, о повсеместном выращивании кукурузы, об изменении структуры управления сельским хозяйством, а затем и всем народным хозяйством страны в целом&lt;br> На фото: Никита Хрущев с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром (справа) во время визита в США

Действие принятого закона распространили на всю страну, и отовсюду пошли сообщения о том, что далеко не всегда выселяют тех, кого предполагалось. Сельское население удалось загнать в колхозы, но работало оно по-прежнему спустя рукава. Для подъема сельского хозяйства Хрущеву, вставшему у руля страны в 1953 году, пришлось выдвигать новые инициативы — о преобразовании колхозов в совхозы, о повсеместном выращивании кукурузы, об изменении структуры управления сельским хозяйством, а затем и всем народным хозяйством страны в целом
На фото: Никита Хрущев с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром (справа) во время визита в США

Фото: Василий Егоров

«Кто ударит нас по щеке, тому мы голову оторвем»&lt;br> На период правления Никиты Хрущева (на первом плане слева) пришелся пик напряжения Холодной войны. &lt;br>На фото: вице-президент США Ричард Никсон (на первом плане справа) во время знаменитых «кухонных дебатов» между СССР и Штатами в Сокольниках

«Кто ударит нас по щеке, тому мы голову оторвем»
На период правления Никиты Хрущева (на первом плане слева) пришелся пик напряжения Холодной войны.
На фото: вице-президент США Ричард Никсон (на первом плане справа) во время знаменитых «кухонных дебатов» между СССР и Штатами в Сокольниках

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На фото: Никита Хрущев и Мао Цзе-дун во время приема в здании Всекитайского собрания народных представителей в ознаменование десятилетия со дня образования КНР

На фото: Никита Хрущев и Мао Цзе-дун во время приема в здании Всекитайского собрания народных представителей в ознаменование десятилетия со дня образования КНР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Политики везде одинаковы: они обещают построить мост там, где и реки-то нет» &lt;br> В 1956 году Никита Хрущев задумал пенсионную реформу, однако при подготовке нового пенсионного закона были допущены просчеты. Пришлось выплатить дополнительно 7 млрд рублей, а чтобы покрыть дефицит бюджета, руководство страны было вынуждено отказаться от выплат по облигациям внутренних займов

«Политики везде одинаковы: они обещают построить мост там, где и реки-то нет»
В 1956 году Никита Хрущев задумал пенсионную реформу, однако при подготовке нового пенсионного закона были допущены просчеты. Пришлось выплатить дополнительно 7 млрд рублей, а чтобы покрыть дефицит бюджета, руководство страны было вынуждено отказаться от выплат по облигациям внутренних займов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1962 года разразился Карибский кризис. СССР разместил на Кубе ядерные ракеты и выступил с официальным заявлением: «США делают шаг к развязыванию термоядерной войны, и Советский Союз нанесет самый мощный ответный удар». Хрущев согласился убрать советские ракеты с Кубы при условии, что американские ракеты с ядерными боеголовками будут выведены из Турции, а также, чтобы Вашингтон отказался от попыток вторжения на Кубу

В октябре 1962 года разразился Карибский кризис. СССР разместил на Кубе ядерные ракеты и выступил с официальным заявлением: «США делают шаг к развязыванию термоядерной войны, и Советский Союз нанесет самый мощный ответный удар». Хрущев согласился убрать советские ракеты с Кубы при условии, что американские ракеты с ядерными боеголовками будут выведены из Турции, а также, чтобы Вашингтон отказался от попыток вторжения на Кубу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Никита Хрущев перекраивал не только структуру власти, но и кадры. Хороши или плохи были прежние министры и чиновники, большого значения не имело: их заменяли теми, кто вслушивался в каждое слово первого секретаря ЦК и льстил ему. Как правило, проведению в жизнь хрущевских идей это способствовало мало, зато аппарат управления ухудшался не только структурно, но и качественно

Никита Хрущев перекраивал не только структуру власти, но и кадры. Хороши или плохи были прежние министры и чиновники, большого значения не имело: их заменяли теми, кто вслушивался в каждое слово первого секретаря ЦК и льстил ему. Как правило, проведению в жизнь хрущевских идей это способствовало мало, зато аппарат управления ухудшался не только структурно, но и качественно

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше рисует» (цитата с выставки авангардистов) &lt;br>Никита Хрущев был дважды женат, от этих браков у него было пятеро детей — два сына и три дочери

«Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше рисует» (цитата с выставки авангардистов)
Никита Хрущев был дважды женат, от этих браков у него было пятеро детей — два сына и три дочери

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В сентябре 1964 года, когда Хрущев собрал совещание по изменению системы планирования, из доклада, подготовленного им вместе с ближайшими соратниками, большинство опытных управленцев ничего понять не могли. Ясной мыслью было то, что планировать нужно на восьмилетку. А тем временем, как говорилось на заседании президиума ЦК КПСС, нехватка средств на все предложенные Хрущевым проекты достигла астрономических размеров — 78 млрд руб.

В сентябре 1964 года, когда Хрущев собрал совещание по изменению системы планирования, из доклада, подготовленного им вместе с ближайшими соратниками, большинство опытных управленцев ничего понять не могли. Ясной мыслью было то, что планировать нужно на восьмилетку. А тем временем, как говорилось на заседании президиума ЦК КПСС, нехватка средств на все предложенные Хрущевым проекты достигла астрономических размеров — 78 млрд руб.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Когда в 1964 году первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР Никиту Хрущева освобождали от занимаемых должностей, на заседании президиума ЦК КПСС 13-14 октября 1964 года много говорилось о недостатках в его работе. О том, что большинство решений он принимает единолично, членов президиума и секретарей не выслушивает, а о задуманных им новых изменениях государственного устройства или законодательства остальные руководители страны узнают из выступлений «дорогого Никиты Сергеевича» на митингах &lt;br> На фото: Валентина Терешкова и Никита Хрущев

Когда в 1964 году первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР Никиту Хрущева освобождали от занимаемых должностей, на заседании президиума ЦК КПСС 13-14 октября 1964 года много говорилось о недостатках в его работе. О том, что большинство решений он принимает единолично, членов президиума и секретарей не выслушивает, а о задуманных им новых изменениях государственного устройства или законодательства остальные руководители страны узнают из выступлений «дорогого Никиты Сергеевича» на митингах
На фото: Валентина Терешкова и Никита Хрущев

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Главное я уже сделал... Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку?» &lt;br>Офицеры не любили его за сокращение армии, крестьяне — за кукурузу, рабочие — за рост цен, либералы — за грубость на встречах с интеллигенцией, сталинисты — за развенчание культа их идола

«Главное я уже сделал... Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку?»
Офицеры не любили его за сокращение армии, крестьяне — за кукурузу, рабочие — за рост цен, либералы — за грубость на встречах с интеллигенцией, сталинисты — за развенчание культа их идола

Фото: AP

Вывод о том, что Хрущева испортила слишком большая власть, включили в решение президиума ЦК, а затем и в постановление пленума ЦК КПСС, состоявшегося 14 октября 1964 года, на котором Никита Хрущев был освобожден от должности. Он умер 11 сентября 1971 года в Москве от сердечного приступа

Вывод о том, что Хрущева испортила слишком большая власть, включили в решение президиума ЦК, а затем и в постановление пленума ЦК КПСС, состоявшегося 14 октября 1964 года, на котором Никита Хрущев был освобожден от должности. Он умер 11 сентября 1971 года в Москве от сердечного приступа

Фото: Василий Егоров

Следующая фотография
1 / 20

«Нравится вам или нет, но история на нашей стороне»
Никита Хрущев родился 15 апреля 1894 года в селе Калиновка Курской области в шахтерской семье. С 14 лет он работал пастухом и чистильщиком котлов в шахтах, а позже стал учеником слесаря и помогал ремонтировать шахтерское оборудование

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!»
Сведений о донбасских годах жизни Хрущева сохранилось немного. Он учился на рабочем факультете Донецкого индустриального института, продвигался по партийной линии. В 1929 году Хрущев поступил в московскую Промышленную академию. Одновременно с этим его выдвинули на партийную работу в Москве
Слева направо: футболист Николай Старостин, нарком внутренних дел Генрих Ягода, первый секретарь МГК ВКП(б) Никита Хрущев, секретари ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, Лазарь Каганович и Андрей Андреев

Фото: ТАСС

Когда в 1935 году обсуждались планы реконструкции Москвы, Хрущев, рассказывая во время выступлений о существующих вариантах проекта, чуть ли не после каждой фразы ссылался то на товарища Сталина (на фото слева), то на первого секретаря Московского комитета ВКП(б) Лазаря Кагановича

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк»

«У нас один спорный вопрос — земельный: кто кого закопает»
Личную инициативу Никита Хрущев поначалу проявлял лишь в небольших вопросах. К примеру, он начал требовать, чтобы картошку в магазинах и палатках продавали не грязной, в земле, а только мытой. Работники торговли доказывали ему, что из-за отсутствия правильной сушки картошка тут же начнет гнить. Но Хрущев стоял на своем: раз так делают за границей, мы ничем не хуже. Торговые работники выполнили указание, как только оценили открывающиеся перспективы: чем больше сгниет товара, тем больше картошки под этим предлогом можно списать

Фото: ТАСС

В середине 1930-х годов Хрущев предложил вырубить все деревья на Садовом кольце, поскольку существовала теория, согласно которой в случае химической атаки на город ядовитые вещества будут оседать на деревьях. Насколько верным было предположение, проверить, к счастью, не довелось. Но дышать в центре Москвы стало труднее

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Чем больше бомбардировщиков, тем меньше возможностей для голубей мира»
Существует версия, что в 1937 году именно Хрущев стал инициатором перевыполнения плана по репрессиям. Некоторые ветераны московского УНКВД вспоминали, что первый секретарь МК ВКП(б) по вечерам звонил, выслушивал отчет о проделанной за сутки работе и требовал перевыполнять установленные задания. Прямо или косвенно это подтверждают его выступления на собраниях партактива в период «большой чистки»

Фото: TASS / Interfoto

С 1938 года на новой работе первым секретарем украинского ЦК Хрущев мог бы реализовать множество своих задумок, но помешала война. Зато на фронте его привычка обманывать слушателей во время выступлений приняла новый облик. Хрущев начал приписывать себе чужие заслуги: об этом в 1964 году, в частности, говорил Михаил Суслов: «Все положительное приписывается Хрущеву, недостатки — обкомам»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

О военных годах бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Смиртюков рассказывал следующую историю, случившуюся с начальником тыла Красной армии генералом Хрулевым: «Ему как-то позвонил помощник Сталина Поскребышев. "Тут,— говорит,— пришла шифровка от Хрущева. Он докладывает, что войска Сталинградского фронта восстановили мост через Волгу. А вроде бы этим занимались твои части?" Хрулев попросил Поскребышева придержать хрущевскую телеграмму и написал доклад о том, как все было на самом деле. И обе бумаги Поскребышев доложил Сталину вместе. И тот за вранье сделал Хрущеву по телефону хорошее вливание»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»
Реализовывать своеобразные инициативы Хрущев начал после войны. С 1944 по 1947 год Никита Хрущев занимал должность председателя Совета министров Украинской ССР, затем был избран первым секретарем ЦК КП(б) Украины. В 1947 году он предложил Сталину план освобождения сельских районов Украины от людей, не желающих работать в колхозах

Фото: AP / Str

Действие принятого закона распространили на всю страну, и отовсюду пошли сообщения о том, что далеко не всегда выселяют тех, кого предполагалось. Сельское население удалось загнать в колхозы, но работало оно по-прежнему спустя рукава. Для подъема сельского хозяйства Хрущеву, вставшему у руля страны в 1953 году, пришлось выдвигать новые инициативы — о преобразовании колхозов в совхозы, о повсеместном выращивании кукурузы, об изменении структуры управления сельским хозяйством, а затем и всем народным хозяйством страны в целом
На фото: Никита Хрущев с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром (справа) во время визита в США

Фото: Василий Егоров

«Кто ударит нас по щеке, тому мы голову оторвем»
На период правления Никиты Хрущева (на первом плане слева) пришелся пик напряжения Холодной войны.
На фото: вице-президент США Ричард Никсон (на первом плане справа) во время знаменитых «кухонных дебатов» между СССР и Штатами в Сокольниках

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

На фото: Никита Хрущев и Мао Цзе-дун во время приема в здании Всекитайского собрания народных представителей в ознаменование десятилетия со дня образования КНР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Политики везде одинаковы: они обещают построить мост там, где и реки-то нет»
В 1956 году Никита Хрущев задумал пенсионную реформу, однако при подготовке нового пенсионного закона были допущены просчеты. Пришлось выплатить дополнительно 7 млрд рублей, а чтобы покрыть дефицит бюджета, руководство страны было вынуждено отказаться от выплат по облигациям внутренних займов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В октябре 1962 года разразился Карибский кризис. СССР разместил на Кубе ядерные ракеты и выступил с официальным заявлением: «США делают шаг к развязыванию термоядерной войны, и Советский Союз нанесет самый мощный ответный удар». Хрущев согласился убрать советские ракеты с Кубы при условии, что американские ракеты с ядерными боеголовками будут выведены из Турции, а также, чтобы Вашингтон отказался от попыток вторжения на Кубу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Никита Хрущев перекраивал не только структуру власти, но и кадры. Хороши или плохи были прежние министры и чиновники, большого значения не имело: их заменяли теми, кто вслушивался в каждое слово первого секретаря ЦК и льстил ему. Как правило, проведению в жизнь хрущевских идей это способствовало мало, зато аппарат управления ухудшался не только структурно, но и качественно

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше рисует» (цитата с выставки авангардистов)
Никита Хрущев был дважды женат, от этих браков у него было пятеро детей — два сына и три дочери

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В сентябре 1964 года, когда Хрущев собрал совещание по изменению системы планирования, из доклада, подготовленного им вместе с ближайшими соратниками, большинство опытных управленцев ничего понять не могли. Ясной мыслью было то, что планировать нужно на восьмилетку. А тем временем, как говорилось на заседании президиума ЦК КПСС, нехватка средств на все предложенные Хрущевым проекты достигла астрономических размеров — 78 млрд руб.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Когда в 1964 году первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР Никиту Хрущева освобождали от занимаемых должностей, на заседании президиума ЦК КПСС 13-14 октября 1964 года много говорилось о недостатках в его работе. О том, что большинство решений он принимает единолично, членов президиума и секретарей не выслушивает, а о задуманных им новых изменениях государственного устройства или законодательства остальные руководители страны узнают из выступлений «дорогого Никиты Сергеевича» на митингах
На фото: Валентина Терешкова и Никита Хрущев

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Главное я уже сделал... Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку?»
Офицеры не любили его за сокращение армии, крестьяне — за кукурузу, рабочие — за рост цен, либералы — за грубость на встречах с интеллигенцией, сталинисты — за развенчание культа их идола

Фото: AP

Вывод о том, что Хрущева испортила слишком большая власть, включили в решение президиума ЦК, а затем и в постановление пленума ЦК КПСС, состоявшегося 14 октября 1964 года, на котором Никита Хрущев был освобожден от должности. Он умер 11 сентября 1971 года в Москве от сердечного приступа

Фото: Василий Егоров

Смотреть

Новости компаний Все