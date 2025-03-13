УФАС не до фонаря

Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону мэрии Уфы в споре с республиканским управлением ФАС. В конце 2023 года антимонопольное ведомство уличило структуры мэрии и ГУП «Управление административными зданиями» в сговоре с компанией «Клирлайт рус». По мнению УФАС, они нарушили закон «О защите конкуренции» при закупке фонарных стоек и световых фигур для украшения улиц Уфы. Антимонопольная служба пришла к выводу, что контракт, заключенный с «Клирлайт рус», был формальным: фактически оборудование было поставлено годом ранее. Суд первой инстанции признал решение УФАС недействительным, апелляционная инстанция с ним не согласилась, но кассационная поддержала выводы арбитражного суда Башкирии. УФАС намерено обратиться в ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Управлению Федеральной антимонопольной службы по Башкирии спустя два года не удалось доказать сговор между муниципальными и республиканскими предприятиями и подмосковным ООО «Клирлайт рус». В декабре 2023 года антимонопольное ведомство обнаружило нарушение законодательства о защите конкуренции при закупке светотехнических изделий для новогоднего украшения уфимских улиц. Виновными были признаны муниципальные управления коммунального хозяйства и благоустройства, а также земельных и имущественных отношений, республиканское АО «Управление административными зданиями» (до 28 декабря 2024 года — ГУП УАЗ) и поставщик — «Клирлайт рус».

Они, по мнению УФАС, вступили в сговор при закупке 24 видов световых фигур, а также фонарных стоек общей стоимостью 23 млн руб., которая проводилась в августе 2020 года. Как установило ведомство, фактически это оборудование было поставлено еще в декабре 2019 года, а торги, проведенные восемь месяцев спустя, были формальными. Предписание не выдавалось, так как оборудование уже использовалось.

ООО «Клирлайт рус» зарегистрировано в Московской области в 2014 году. Компанией владеет Сергей Макеев. Последняя опубликованная финансовая отчетность, по данным «СПАРК-Интерфакс», датирована 2022 годом. Тогда при выручке 293 млн руб. компания получила чистую прибыль в размере 8,6 млн руб. В сентябре 2024 года компания была признана банкротом, но в феврале процедура была прекращена.

В сентябре 2024 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы, ГУП УАЗ и управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации о признании решения УФАС недействительным. Тогда суд в частности пришел к выводу, что контракт оплачивал республиканский Фонд социальных целевых программ, который передал спорное оборудование в дар администрации Уфы, которая, включая подконтрольные ведомства, «являлась одаряемой и не могла властно повлиять на определение поставщика».

С выводами суда первой инстанции не согласился Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. В декабре того же года он отменил решение башкирского арбитража, полагая, что контракт с «Клирлайт рус» не должен был быть подписан. Компания, установил суд, не предоставила обязательную банковскую гарантию, которая гарантировала бы выплату неустойки в случае нарушения условий контракта. «В этой связи ГУП РБ «Управление административными зданиями» (было) обязано отказать в заключении договора, признать общество «Клирлайт рус» уклонившимся от заключения договора и направить сведения в отношении данного участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков»,— резюмировала апелляционная инстанция.

С кассационной жалобой в арбитражный суд Уральского округа обратилось управление земельных и имущественных отношении мэрии Уфы. Ведомство пояснило, что приняло в дар спорное светотехническое оборудование, а действующее законодательство не запрещает принимать пожертвования и не предусматривает получения на это чьего-либо согласия или разрешения. Бюджет Уфы не потратил на закупку ни одного рубля, пояснили в УЗИО.

«ГУП РБ „УАЗ“, УКХБ Администрации г. Уфы, ООО „Клирлайт Рус“, УЗИО Администрации г. Уфы не могли быть предметом антимонопольного контроля, поскольку указанные лица не преследовали в качестве цели извлечение выгоды из обращения на рынке, напротив, участвовали в общеполезной деятельности — создали социально значимый праздничный облик районов, улиц, площадей г. Уфы»,— говорилось в жалобе.

Кассационная инстанция поддержала доводы УЗИО и выводы арбитражного суда Башкирии. «Судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о недоказанности управлением целенаправленного характера совершаемых данными лицами действий»,— отмечено в постановлении суда.

В УФАС по Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что намерены подать жалобу в Верховный суд России.

«Данный кейс представляет собой интересный правовой прецедент на стыке антимонопольного регулирования и благотворительной деятельности. В целом выводы суда можно считать юридически обоснованными, — полагает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. — Как верно отметил суд, благотворительная деятельность по своей природе не направлена на извлечение коммерческой выгоды или ограничение конкуренции. Поэтому перспектива подачи жалобы в судколлегию ВС РФ, на мой взгляд, фактически лишена смысла».

Булат Баширов