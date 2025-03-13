Нововоронежская АЭС обеспечит стабильную выработку электроэнергии в период весеннего паводка

На Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») завершена подготовка к весеннему половодью. Специалисты АЭС провели осмотр гидротехнических и очистных сооружений, дренажной системы пруда-охладителя энергоблока №5, откосов берегов, проверили исправность противооползневых и берегоукрепительных сооружений, а также укомплектовали аварийные бригады цехов.

Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Чтобы атомная станция в период паводка работала безопасно и эффективно, мы обеспечили готовность персонала, штатного и резервного оборудования, водооткачивающей техники и механизмов. Подготовили промышленную ливневую канализацию и создали аварийный запас материалов и подручных средств оснащения. Такие мероприятия проводятся каждый год для обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений атомной станции во время паводка», - подчеркнул начальник цеха обеспечивающих систем НВ АЭС Сергей Шевченко.

Согласно прогнозу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с малоснежной зимой выходов воды на пойму реки Дон в районе расположения гидротехнических сооружений Нововоронежской АЭС в этом году не ожидается. Наивысший за половодье уровень воды в реке Дон составит 1 метр с 17 по 22 марта. Гидротехнические сооружения Нововоронежской АЭС рассчитаны на более серьезные нагрузки.

В апреле-мае будет проведен послепаводковый и весенне-технический осмотр гидротехнических сооружений, территории и оборудования атомной станции. На протяжении всего периода выполнение противопаводковых мероприятий находится под контролем руководства Нововоронежской АЭС.