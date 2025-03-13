На Урале начали рассматривать дело о хищениях при строительстве жилья для военных

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он, будучи руководителем строительной компании «Омега-Строй» совместно с сообщниками бывшим учредителем компании Алексеем Скомороховым и директором Вадимом Пономаревым похитил более 60 млн руб. при строительстве жилья для военных в Орске (Оренбургская область). Вину подельники не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно обвинительному заключению, события, которые легли в основу уголовного дела разворачивались в период с 2015 по 2016 год. По версии следствия, Игорь Дубровин, Алексей Скоморохов и Вадим Пономарев похитили 63 млн руб. у Главного управления обустройства войск (ГУОВ) при заключении контракта на 209,2 млн руб. на строительство 140 квартир для военных. По данным гособвинителя, компания «Омега-Строй» обязалась выполнить капитальный ремонт и реконструкцию зданий, обустроить комнаты мебелью.

Согласно контракту, работы должны были быть выполнены к 31 июлю 2017 году. «Осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии совместной и сплоченной преступной деятельности Дубровин, Скоморохов и Пономарев вступили в сговор и действовали согласно преступному плану», — отметил прокурор во время заседания. Игорь Дубровин, по версии следствия, руководил группой и контролировал совершение преступлений, Алексей Скоморохов подписал документы о строительстве с ГУОВ и открыл специальный счет, на который должны были поступать деньги по заключенному договору. Вадим Пономарев, в свою очередь, давал указания подчиненным составлять и подписывать необходимые документы для совершения преступления.

Игорю Дубровину и Вадиму Пономареву предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело в отношении Алексея Скоморохова выделено в отдельное производство. Дубровин и Пономарев вину не признали. «Обвинение некорректно и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Инкриминируемое мне преступление я не совершал. При этом в деле есть показания свидетелей, которые не работали в том время, но при этом высказали личную оценку», — отметил Игорь Дубровин в суде. По словам Вадима Пономарева, работы выполнялись, и «подрядчики были реальными».

Адвокаты подсудимых заявили ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру для устранения нестыковок в обвинительном заключении. Вопрос о разрешении ходатайства будет решен 25 марта.

Напомним, в 2017–2019 годах Игорь Дубровин работал заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2020 году он получил должность директора ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». В июне 2023 года Игорь Дубровин был назначен и. о. зампреда правительства Забайкальского края, в августе — и. о. министра строительства региона. Силовики задержали Игоря Дубровина в Чите в середине декабря 2023 года, после чего он был самолетом доставлен в Екатеринбург и арестован.

Мария Шараева