Артем Дзюба вызван в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией

Нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу включили в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с национальными командами Гренады и Замбии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Встречи пройдут 19 и 25 марта в Москве на «ВТБ-Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего в состав сборной главный тренер включил 31 футболиста. Дзюба впервые вызван сборную страны за то время, пока ей руководит Валерий Карпин. Нападающий не попадал в состав национальной команды с 2021 года, когда ее возглавлял Станислав Черчесов.

Ранее Артем Дзюба заявил в интервью «Матч ТВ» о желании провести прощальный матч. «Это было бы красиво», — сказал российский нападающий.

9 марта футболист стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 235 голов, он обогнал Александра Кержакова (233). Дзюба и Кержаков делят рекорд по голам за сборную России — у форвардов по 30 забитых мячей.

Таисия Орлова