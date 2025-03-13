Директор управляющей компании в Альметьевском районе Татарстана подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава управляющей компании Татарстана предстанет перед судом по делу о подкупе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Глава управляющей компании Татарстана предстанет перед судом по делу о подкупе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год директор компании «УК Алсу» получала денежные средства от четырех организаций за заключение договоров подряда на техническое обслуживание и ремонт многоквартирных домов в Альметьевске.

Средства перечислялись на счета ее знакомых, а после передавались подозреваемой. Таким образом, она незаконно получила более 10 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

По данным Rusprofile, компания «УК Алсу» с уставным капиталом 30 тыс. руб. в 2023 году получила выручку в 204 млн руб., по прибыли организация вышла в минус на 17 млн руб.

Дарья Сайфиева