Пожилым измерили счастье

Пожилым россиянам лучше всего жить в Москве и Санкт-Петербурге. Таковы результаты рейтинга качества жизни людей старшего возраста, который подготовил исследовательский проект «Если быть точным». Главный показатель в нем — ожидаемая продолжительность жизни. Статистически он высок как никогда в российской истории, но все еще отстает от мировых показателей, указывают авторы рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект «Если быть точным» (исследует социальные проблемы на основе открытых данных) представил рейтинг российских регионов по уровню жизни людей старшего возраста. Он основан на статистике Росстата и информации Российской базы данных по рождаемости и смертности за 2023 год (более свежих данных еще не публиковалось). В основу рейтинга положены четыре показателя: ожидаемая продолжительность жизни; доля людей старше трудоспособного возраста с доходами ниже прожиточного минимума; доля занятых людей старше трудоспособного возраста; доля людей старше трудоспособного возраста, посетивших в последние 12 месяцев минимум одно досуговое мероприятие.

Самая благополучная для людей старшего возраста ситуация сложилась в Москве и Санкт-Петербурге.

Лидерство этих городов обеспечивает в основном высокая ожидаемая продолжительность жизни: в 2023 году люди в возрасте 55 лет могли рассчитывать прожить еще 29,8 года в Москве и 26,5 года в Санкт-Петербурге. Регионы с относительно невысоким, по мнению исследователей, качеством жизни пожилых расположены на Северном Кавказе.

Составители рейтинга также подсчитали, что в 2023 году в России жили 24,5 млн человек в возрасте 65 лет и старше — это 17% жителей страны. В 2014 году таковых было 19,2 млн (около 13%). В 1950 году на территории РСФСР проживало всего 5 млн человек в этой возрастной категории (4,9%).

«Если быть точным» отмечает и рост ожидаемой продолжительности жизни после 55 лет. В 2014 году ожидалось, что среднестатистический россиянин, достигнувший этого возраста, проживет еще 22,8 года. В 2023 году этот показатель был высоким как никогда — целых 24,5 года. Аналитики проекта объясняют этот рекорд так называемым эффектом жатвы: в пандемию 2022 года умерло много пожилых людей, а без фактора коронавируса их смерти стали бы частью статистики следующих лет.

Аналитики выяснили, с какими заболеваниями чаще всего сталкиваются россияне старшего возраста. Первое место традиционно занимают проблемы системы кровообращения (32% всех новых случаев болезней в 2023 году). Причем с 2015 года заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями выросла на 18% (в первую очередь за счет гипертонической болезни). На втором месте оказались нарушения работы органов дыхания, на третьем — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Кроме того, с 2015 года на 34% выросла заболеваемость болезнями эндокринной системы (в основном за счет сахарного диабета II типа), на 31% — онкологическими заболеваниями.

Рост заболеваемости сердечно-сосудистыми и эндокринными болезнями в целом может быть связан с увеличением охвата диспансеризацией — врачи замечают случаи, которые до этого находились «в тени», считает исследователь общественного здоровья Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУСПб Артемий Охотин.

Гериатр Глеб Краснов не видит ничего удивительного в том, что россияне живут дольше, чем граждане СССР, ведь основные достижения фармакологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний произошли уже после распада Союза.

Тогда же началось широкое распространение бета-блокаторов и ингибиторов АПФ (применяются для лечения сердечной и почечной недостаточности). «У людей с диабетом появился метформин, который продлевает жизнь и снижает число убийственных гипогликемий. Произошло несколько революций в лечении орфанных и онкозаболеваний»,— назвал другие факторы эксперт.

Наталья Костарнова