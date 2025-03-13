Власти Самары начнут введение платных парковок с Волжского проспекта

В текущем году в Самаре начнут реализацию пилотного проекта по созданию платных парковок. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта города Сергей Маркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О введении платных парковок было озвучено на профильной сессии, посвященной вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры и проводимой в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2026 года.

Для тестирования проекта выбрали участок Волжского проспекта от ул. Максима Горького до ул. Полевой. Планируется, что один час парковки будет стоить 60 руб. При этом с 20:00 до 08:00 и выходные плата взыматься не будет.

«В первую очередь, платные парковки мы будем вводить не для того, чтобы повысить бюджет, а для того, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть. Это дестимулирующие меры по владению гражданами личным транспортом. Парковки будут бесплатными в выходные и праздничные дни полностью. Как и с восьми вечера до восьми утра. Речь идет об ограничении транспорта, который приезжает. К примеру, в историческом центре города наблюдается уже двукратное превышение возможного числа автомобилей»,— отметил господин Маркин.

Андрей Сазонов