Театралы готовят документы

Купить билет в театр или на концерт в Москве можно будет только по документам. С 15 марта в столице начнут действовать новые правила посещения развлекательных учреждений, подведомственных департаменту культуры. При покупке билета можно использовать паспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича или именную банковскую карту. Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении. Эти же документы нужно взять с собой на мероприятие: удостоверение личности потребуют на входе в театр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Москвичи смогут пройти в зал без документов, если воспользуются сервисом Mos ID, уточняет первый заместитель генерального директора музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Черномуров: «Мы сделали все необходимые доработки и продаем билеты на мероприятия на даты после 15 марта с конца января. На сайте театра есть возможность переоформить билет на другое имя, указав фамилию, имя, отчество нового владельца и его данные. Сейчас мы находимся на стадии тестирования нового оборудования.

Естественно, на первом этапе мы усилим входные группы сотрудниками для ускорения процесса входа зрителей. Мы настоятельно рекомендуем посетителям распечатать электронный билет, а формировать документ для предъявления с помощью сервисов портала mos.ru, программы-приложения "Мой id", это будет являться основанием для прохода и ускорит процесс».

Театрам придется усилить IT-инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность личной информации, считает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании Б-152 Максим Лагутин: «Это новые данные для театров и для агрегаторов. Естественно, любая новая информация о людях, которая подтверждает, что именно они купили билет, это дополнительные расходы на документальное и техническое обеспечение.

Общая концепция такая, что в России есть проблема с безопасностью данных. И любые новые данные в больших количествах, а в театры все-таки большое количество людей ходит, это потенциальный риск их утечки. Крупнейшие агрегаторы входят в медиахолдинги, где большие бюджеты и ресурсы тратятся на защиту данных. В театре в целом какие данные были? Кто там работает, труппа, кто ходит, некоторые даже подрядчики. А теперь требуются полностью паспортные данные. А где это хранить, как обрабатывать?»

В перечень операторов, осуществляющих продажу билетов по новым правилам, на сегодня вошли только девять популярных агрегаторов, в том числе «Яндекс Афиша», Ticketland, «Кассир.ру», BigBilet, Redkassa, «Концерт.ру» и RussPass.

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Юлия Савина