Человек погиб на пожаре в селе Алексеевка Самарской области

Трагический инцидент произошел сегодня утром, 12 марта, в селе Алексеевка Кошкинского района. В ходе тушения пожара в жилом доме был обнаружен погибший, сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Информация о возгорании поступила на пульт оперативных служб в 07:16 (MSK+1). К месту происшествия были направлены боевые расчеты пожарно-спасательных частей, а также добровольная пожарная команда сельского поселения Новая Кармала.

Ликвидация открытого горения на площади 40 кв. м была объявлена в 08:05 (MSK+1).

Причины пожара и гибели человека сейчас устанавливаются.

Алексей Алексеев