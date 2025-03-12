Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о дизайне резиденций Nicole.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба MR Private Фото: Пресс-служба MR Private

Говорят, что fashion-дизайнеры одни из самых взыскательных клиентов, когда речь идет об интерьерах их квартир. Тут можно вспомнить квартиру Коко Шанель на Rue Cambon: коромандельские ширмы, статуэтки-львы, хрустальные шары. Правда, при жизни Коко предпочитала там не жить, а лишь принимать гостей, а жила она в отеле Ritz по соседству. И ее можно понять — продуманные до мелочей интерьеры, отличный сервис.

Шанель была не единственным дизайнером, кто любил проводить время в отелях. Ее конкурент Кристиан Диор выбрал своим домом в Нью-Йорке отель Plaza. В 1949-м даже пригласили дизайнеров, которые декорировали для него свит. Теперь он носит имя Диора. Живи Шанель или Диор сейчас в Москве, они бы точно выбрали проект Nicole от MR Private, который скоро изменит Китай-город, — целый deluxe-квартал с бутиками, культурными пространствами и ресторанами. Он состоит из трех резиденций: Club, Residence и Collection.

Интерьеры общественных пространств и варианты отделки Club и Residence разработаны фирмой HBA, получившей невероятное количество наград за архитектуру и дизайн. В ее портфолио более 100 проектов, включая курорты и отели сетей Mandarin, Four Seasons, St. Regis, Ritz-Carlton и других. В интерьере очень эффектно использовали матовый никель, который создает благородный блеск, придавая помещениями цельность.

В интерьерах Collection акцент сделан на французскую утонченность, разработанную Coho Interior Design. Это бюро про французскую эстетику знает все — оно базируется в историческом квартале Бастилии. В Collection каждая квартира оформлена с использованием натуральных материалов, таких как мрамор и дерево, классические формы сочетаются с современной отделкой.

Не меньше, чем интерьер, важно то, что видно из окна. Ландшафтные решения продолжают бионические линии архитектуры, заданные ее автором Томасом Хизервиком. Располагает к отдыху и вдохновению. А еще сервис и инфраструктура в Nicole не уступает пятизвездочным отелям — от консьержа до зимнего сада, клубного лаунжа, сигарной комнаты и винного бара. Шанель с Диором остались бы довольны.

Анна Минакова