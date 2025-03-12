Цена аренды «однушки» в Ижевске увеличилась на 30% за год при тренде на снижение

Средняя цена месячной аренды однокомнатной квартиры в Ижевске увеличилась на 30% за последний год, до 22,7 тыс. руб., следует из исследования «Циан.Аналитики». При этом за последние шесть месяцев, с сентября, арендная ставка снизилась на 9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Это происходит на фоне увеличения предложения жилья на рынке недвижимости РФ: количество квартир для аренды возросло до 87 тыс. в марте. Это в два раза больше, чем годом ранее. Инвесторы в новостройки и продавцы квартир на вторичном рынке активно предлагают свои объекты в аренду, что создает конкуренцию и вынуждает собственников снижать цены.