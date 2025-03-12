На Кубани должник передал детям квартиру в счет уплаты алиментов
В Абинске местный житель передал квартиру своим детям в счет погашения задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Гражданин, обязанный выплачивать средства на содержание двоих детей, долгое время игнорировал свои обязательства. Сумма долга превысила 2 млн руб.
Судебные приставы инициировали исполнительное производство и оформили административный протокол. Нарушителю назначили 30 часов обязательных работ. Однако мера не возымела должного эффекта, против должника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).
После этого мужчина предложил бывшей супруге и детям компенсировать долг недвижимостью. Они приняли предложение о передаче квартиры в районном центре в счет задолженности.