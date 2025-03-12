На Кубани должник передал детям квартиру в счет уплаты алиментов

В Абинске местный житель передал квартиру своим детям в счет погашения задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданин, обязанный выплачивать средства на содержание двоих детей, долгое время игнорировал свои обязательства. Сумма долга превысила 2 млн руб.

Судебные приставы инициировали исполнительное производство и оформили административный протокол. Нарушителю назначили 30 часов обязательных работ. Однако мера не возымела должного эффекта, против должника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

После этого мужчина предложил бывшей супруге и детям компенсировать долг недвижимостью. Они приняли предложение о передаче квартиры в районном центре в счет задолженности.

Нурий Бзасежев